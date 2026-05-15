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Les joueuses d'OL Lyonnes entourant Melchie Dumornay
Les joueuses d’OL Lyonnes entourant Melchie Dumornay (@OetL)

OL Lyonnes : Dumornay, Yohannes et Chawinga célébrées par leurs coéquipières

  • par David Hernandez

    • À la veille de la demi-finale des play-offs de Première Ligue contre Nantes, les joueuses d'OL Lyonnes ont mis à l'honneur Melchie Dumornay. L'Haïtienne a été élue meilleure joueuse lors du Trophée UNFP, lundi dernier.

    Il y a une demi-finale de play-offs à préparer. Mais c'est dans l'unité que l'OL Lyonnes compte faire le quadruplé sur cette fin de saison. La moitié du chemin a été faite avec la Coupe LFFP et la Coupe de France. Une étape supplémentaire sera à franchir ce samedi (18h) du côté du Parc OL contre Nantes. En attendant, la bonne humeur règne toujours au sein du groupe lyonnais, fort de ses succès récents. Qu'ils soient collectifs ou individuels. Ce vendredi, à la veille d'OL Lyonnes - Nantes, l'ensemble des joueuses, blessées et joueuses valides, ainsi que le staff rhodanien ont pris la pose pour mettre à l'honneur certaines Fenottes.

    Les Lyonnaises veulent pousser la saison jusqu'au 30 mai

    Après l'entraînement, Melchie Dumornay a tant bien que mal soulevé son trophée de meilleure joueuse de Première Ligue, reçu lundi dernier lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Elle était entourée de Tabitha Chawinga et Lily Yohannes, toutes deux dans l'équipe-type de cette saison 2025-2026. Un moment dans la joie et la bonne humeur. Le tout avant de retrouver la mentalité de gagnante pour pousser jusqu'au 30 mai prochain et la finale du championnat.

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