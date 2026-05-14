OL - Lens : duel de fortes têtes

Entre l'OL et Lens, nous aurons sur la pelouse deux des meilleures équipes offensives de la tête. Attention sur les corners, les coups francs et les centres.

Voilà un domaine qui pourrait peser lourd dans le rapport de forces entre l'OL et Lens dimanche. Le gagnant de ce match sera peut-être celui qui gérera le mieux le domaine aérien. Car ces deux formations sont particulièrement en verve dans ce domaine. Notamment offensivement, avec des Sang et Or ayant marqué à 11 reprises de la tête. Personne ne fait aussi bien en Ligue 1. Les Lyonnais ne sont pas loin derrière, quatrièmes (9).

Tolisso, Šulc et Yaremchuk, les armes lyonnaises

Il faut dire que Paulo Fonseca et Pierre Sage ont des armes à utiliser dans ce secteur. Pour les Rhodaniens, citons Corentin Tolisso(trois) et Pavel Šulc(trois). Les deux footballeurs font partie de ceux qui marquent le plus de cette manière. Le champion du monde a d'ailleurs frappé sur corner le week-end passé pour égaliser contre Toulouse (2-1). Côté artésien, on retrouve Odsonne Edouard (trois), ainsi que Samson Baidoo (deux, mais il s'est blessé mercredi). N'oublions pas non plus Roman Yaremchuk, récemment buteur sur des centres de ses coéquipiers.

Avec également des défenseurs costauds au duel, la rencontre promet. Les corners, les coups francs, et globalement les phases arrêtées, devraient être un point crucial au cours du choc entre le quatrième et le deuxième. Pour Moussa Niakhaté et ses partenaires, une place pour la Ligue des champions passera potentiellement par un coup de crâne victorieux.