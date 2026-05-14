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Pavel Sulc lors d'OL - Go Ahead Eagles
Pavel Sulc lors d’OL – Go Ahead Eagles (AFP)

OL - Lens : duel de fortes têtes

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • Entre l'OL et Lens, nous aurons sur la pelouse deux des meilleures équipes offensives de la tête. Attention sur les corners, les coups francs et les centres.

    Voilà un domaine qui pourrait peser lourd dans le rapport de forces entre l'OL et Lens dimanche. Le gagnant de ce match sera peut-être celui qui gérera le mieux le domaine aérien. Car ces deux formations sont particulièrement en verve dans ce domaine. Notamment offensivement, avec des Sang et Or ayant marqué à 11 reprises de la tête. Personne ne fait aussi bien en Ligue 1. Les Lyonnais ne sont pas loin derrière, quatrièmes (9).

    Tolisso, Šulc et Yaremchuk, les armes lyonnaises

    Il faut dire que Paulo Fonseca et Pierre Sage ont des armes à utiliser dans ce secteur. Pour les Rhodaniens, citons Corentin Tolisso(trois) et Pavel Šulc(trois). Les deux footballeurs font partie de ceux qui marquent le plus de cette manière. Le champion du monde a d'ailleurs frappé sur corner le week-end passé pour égaliser contre Toulouse (2-1). Côté artésien, on retrouve Odsonne Edouard (trois), ainsi que Samson Baidoo (deux, mais il s'est blessé mercredi). N'oublions pas non plus Roman Yaremchuk, récemment buteur sur des centres de ses coéquipiers.

    Avec également des défenseurs costauds au duel, la rencontre promet. Les corners, les coups francs, et globalement les phases arrêtées, devraient être un point crucial au cours du choc entre le quatrième et le deuxième. Pour Moussa Niakhaté et ses partenaires, une place pour la Ligue des champions passera potentiellement par un coup de crâne victorieux.

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    2 commentaires
    1. Sebepe
      Sebepe - jeu 14 Mai 26 à 16 h 54

      Depuis combien de temps n'a t in pas marqué sur corner ou coup franc ? Contre Toulouse un seul a bien été tiré...

      Signaler
    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - jeu 14 Mai 26 à 17 h 27

      Duel de rien du tout, Lens va laisser couler le match sans que ça se voit trop, il y a la finale à jouer il s'agirait pas de perdre encore des joueurs. Ce serait triste de ne pas gagner contre une probable équipe B.

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