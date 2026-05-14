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Jacen Russel-Rowe face à Moussa Niakhaté lors de Toulouse - OL
Jacen Russel-Rowe face à Moussa Niakhaté lors de Toulouse – OL (Photo by Ed JONES / AFP)

Avant Lens, l'OL a raté sa répétition tactique contre Toulouse

  • par Gwendal Chabas

    • Dans leur schéma tactique et leur style de jeu, on note une certaine ressemblance entre Toulouse et Lens. À l'aube de recevoir les Sang et Or, l'OL a du boulot après son revers dans la Ville rose.

    Ainsley Maitland-Niles sera-t-il reconduit dimanche face à Lens (21 heures) ? Il n'est évidemment pas le seul à pointer du doigt, mais l'Anglais a passé un mauvais moment contre Toulouse (2-1). Sur son côté, Dayann Methalie et Yann Gboho se sont régalés, multipliant les supériorités numériques au point de lui faire perdre la tête. Ce qui a frappé lors du revers de l'OL en Haute-Garonne, c'est de voir une formation rhodanienne désorganisée à la perte du ballon, comem coupée en deux.

    Tout cela s'est principalement répercuté sur le couloir droit tenu, normalement, par l'ancien Gunner, avec des espaces béants pour les deux Toulousains cités plus haut. Le gros problème a été qu'avec la balle, Tyler Morton et ses partenaires n'ont pas trouvé la fluidité qu'ils savent afficher. Ils n'ont pas non plus suffisamment pris soin du cuir, malgré leur 61% de possession, et les Violets en ont largement profité pour faire mal (14 frappes, 6 cadrées).

    On a en quelque sorte revu la mauvaise version de la formation de Paulo Fonseca, celle plus poreuse défensivement et peu en verve devant. "Pas de rythme, trop scolaire, manque d'initiative, pas de liant entre le milieu et l'attaque... On le sait de toute manière que l'Olympique lyonnais est plus à l'aise sur des transitions que sur les attaques placées", énumérait Enzo Reale dans Tant qu'il y aura des Gones.

    Comment l'OL va-t-il empêcher Lens d'avoir de l'espace ?

    Le constat est posé, et facilement identifiable. Maintenant, tout l'enjeu de la prochaine affiche face à Lens sera que ça ne se reproduise pas. Car les hommes de Pierre Sage évoluent eux aussi en 3-4-3. Ils ont dans leurs rangs un piston gauche comme Matthieu Udol, véritable poison offensif pour son vis-à-vis. Un dispositif qui a donc tout pour gêner l'OL, comme on a pu l'observer ce week-end.

    À voir si le staff lensois alignera son 11 type, mais dans tous les cas, les principes seront les mêmes. Si Khalis Merah, ou le joueur placé en numéro 10, doit coulisser pour compenser le manque de travail défensif d'Endrick, les Sang et Or se retrouveront avec de grands espaces à exploiter entre les lignes. De la liberté qui profiterait à Allan Saint-Maximin, Florian Thauvin, Wesley Saïd ou Abdallah Sima. Très dangereux, les Artésiens étant typiquement une équipe capable de vivre sans la balle (50% en moyenne sur la saison et deuxième meilleure défense).

    Paulo Fonseca était bien conscient des faiblesses de ses troupes au Stadium. "On a manqué d’agressivité en première période, dans les duels, et sur les deuxièmes ballons. On a manqué d’équilibre. Nous avons perdu beaucoup de deuxièmes ballons, ce qui leur a permis de bien jouer leurs contre-attaques." Des opportunités à ne pas offrir aux Nordistes.

    La question des duels et de l'intensité

    Autre point regrettable, et le coach en a parlé, tout comme Moussa Niakhaté, c'est cette absence de combativité dans les duels. "On a été mangés dans ce domaine. Ce n'est pas acceptable de faire ça à ce moment-là", reconnaissait le défenseur. Notre consultant rejoignait ce triste bilan. "Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir manqué d'agressivité alors que l'adversaire ne joue rien et que toi, tu te bats pour la Ligue des champions et ton futur. C'est fou, regrettait le dirigeant du Goal FC. Je m'attendais à un gros pressing dès le début de la rencontre, mais ce n'est pas ce qui s'est passé, au contraire de Rennes (4-2)."

    Pas le bon état d'esprit, clairement, et c'est dommageable lorsque tu as ton destin en main pour le podium. L'Olympique lyonnais ne l'a plus, mais gagner contre Lens assurerait au moins le top 4. Sauf qu'il devra régler ce souci d'intensité car Adrien Thomasson et ses coéquipiers sont parmi les meilleurs à ce sujet (quatrièmes du championnat). Ils remportent beaucoup de duels (quatrièmes) et courent énormément. Les Rhodaniens sont prévenus, à eux de réagir devant leur public.

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