Suite aux Trophées UNFP, place aux distinctions de la LFFP. Assez logiquement, Jonatan Giráldez est en lice dans la catégorie meilleur entraîneur.

Jurisprudence Luis Enrique pour Jonatan Giráldez ? Lundi, son compatriote, bien que leader du championnat et presque assuré de le remporter, n'a pas été élu meilleur entraîneur de Ligue 1. C'est Pierre Sage (Lens) qui a glané cette distinction aux Trophées UNFP. Largement en tête de la phase régulière avec OL Lyonnes, le coach rhodanien peut-il ne pas être décoré après une saison quasiment parfaite dans l'Hexagone ?

Face aux entraîneurs de Nantes et du Paris FC

Il sera en concurrence avec Nicolas Chabot (FC Nantes) et Sandrine Soubeyrand (Paris FC) pour le titre de meilleur technicien de Première Ligue. Leurs formations ont également très bien performé cette année. La cérémonie des Trophées LFFP 2026 se tiendra le lundi 18 mai à 21 heures au Pavillon Gabriel à Paris.

Côté lyonnais, il rejoint parmi les nommés Christiane Endler chez les gardiennes. Battue par Mylène Chavas (PFC) en début de semaine, la Chilienne espère cette fois-ci être récompensée. La troisième joueuse en lice est là encore Emily Burns, de la formation nantaise. Les finalistes des autres catégories devraient être dévoilées prochainement.