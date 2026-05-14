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L’arbitre Tess Olofsson (@Fédération suédoise)

On connaît l'arbitre de la finale Barcelone - OL Lyonnes en Ligue des champions

  • par Gwendal Chabas

    • Une arbitre suédoise officiera lors de la finale entre le FC Barcelone et OL Lyonnes en Ligue des champions. Tess Olofsson a obtenu la préférence de l'UEFA.

    Un rendez-vous immanquable. Les deux meilleures équipes d'Europe se retrouvent en finale de la Ligue des champions. Et il n'y a aucun doute sur ce sujet, puisque le FC Barcelone et OL Lyonnes ont dominé la phase de classement. Les deux clubs ont ensuite passé les obstacles les uns après les autres, éliminant pour les Rhodaniennes le tenant du titre : Arsenal. Ils se retrouveront donc le samedi 23 mai à Oslo (Norvège) pour la grande explication.

    OL Lyonnes a déjà croisé sa route

    Au sifflet de ce choc, une redite des finales de 2024, 2022 et 2019, nous aurons Tess Olofsson, qui dirigera pour la première fois un duel de cette importance. Elle n'en reste pas moins expérimentée car elle est arbitre internationale depuis 2015. Elle a déjà croisé la route des Lyonnaises durant le quart de finale aller contre Chelsea en mars 2023.

    Pour épauler la Suédoise, sa compatriote Almira Spahic et la Norvégienne Monika Løkkeberg. La Roumaine Iuliana Demetrescu se chargera du temps additionnel et des changements. À la Var, ils seront trois, dont l'officiel principal, le Belge, Bram Van Driessche, mais aussi le Suisse Fedayi San et l'Italien Michael Fabbri. Coup d'envoi à 18 heures pour le corps arbitral et les 22 actrices.

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