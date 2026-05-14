L'OL détaille son plan de financement et de restructuration

Au fil des documents, on comprend mieux ce qui attend l'OL dans les années à venir. Ventes de joueurs, participations aux coupes d'Europe et besoins de liquidités forment son avenir à court terme.
Cela prendra du temps avant de revoir le navire à flot. Plus les documents sortent, plus on comprend l'ampleur du chantier qui attend l'OL dans un avenir à court et moyen terme. Mercredi, il a partagé son rapport semestriel portant sur la période juillet - décembre 2025. Un bilan plus complet de la situation du club à cet instant. Dans celui-ci, il évoque plusieurs choses, dont le litige avec Botafogo, mais aussi son plan de financement et de restructuration.
Celui-ci comprend avant tout l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Attendu d'ici la fin juin, il devrait être "en mesure de participer au besoin de financement de la Société". C'est le dossier prioritaire à finaliser avant les passages devant la DNCG et l'UEFA. Pour le reste, voilà la feuille de route dressée par l'Olympique lyonnais.
Des débiteurs vont abandonner leurs créances
Sans surprise, il y aura d'importantes ventes de joueurs "sur la prochaine période de transferts". Un élément qu'il était difficile d'ignorer. Il compte aussi éviter une augmentation de la dette (qui a déjà progressé sur les six derniers mois de 2025), renforcer "la structure financière portant sur son passif, incluant des mesures d’aménagement de dettes financières et commerciales" et améliorer l'état des fonds propres "via des abandons de créance par des parties liées et des apports d’actionnaires en capital."
Le besoin de financement, hors transferts, s'élève à 150 M€ d'ici juin 2027
Eagle Football Group prévoit en outre un "apport de new money" d'ici à la fin de l'année sous la forme de créances. Autrement dit, de l'argent frais contre un privilège de paiement pour le créancier en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Enfin, sur le terrain, l'équipe aura un énorme besoin de figurer dans les places européennes lors des futures saisons.
La suite est pareillement très intéressante. Elle stipule que, "indépendamment du mercato, et en considérant une qualification en Europa League en 2026-2027, le besoin de financement est estimé à environ 87 M€ jusqu’au 31 décembre 2026, et à environ 150 M€ sur l’ensemble de la période jusqu’au 30 juin 2027." Voilà concrètement ce qu'il faudra à l'OL pour redresser la barre d'un bateau parti à la dérive. Et "tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d’exploitation de" l'entreprise, est-il précisé.
Une situation bien moins compliquée que celle de nos finances publiques.
Tout est relatif.
"La suite est pareillement très intéressante." peut-on lire dans l'article...
Eh bien moi, j'aurais plutôt qualifié la suite d'inquiétante, comme peut l'être le début de l'article d'ailleurs.
Étroitement lié à cette recherche vitale d'argent, on ne manquera pas de relever le fait que d'importantes ventes de joueurs devront être réalisées...
On voit donc que l'intérêt d'une qualification en LDC n'est absolument pas sportif, mais purement financier (ce n'est pas un jugement, mais simplement la conséquence de la situation financière), puisqu'au lieu de garder les meilleurs joueurs et d'en acheter de tout aussi bons, voire meilleurs, on devra vendre. Donc, étant donné le niveau de la LDC, nous devrions très mal y figurer, avec une équipe affaiblie, et sans doute y laisser des plumes, ce qui se payera le week-end en championnat, avec le risque de faire une moins bonne saison que cette année.
En toute logique, notre raisonnement purement financier de ne se qualifier en Coupe d'Europe (de préférence en LDC) uniquement pour l'argent devrait donc nous conduire à faire jouer une équipe bis pour les matchs européens, puisque l'important est d'y être et qu'on a pas les moyens d'y performer, et de mettre la meilleure équipe le week-end, avec des joueurs frais pour essayer de se qualifier à nouveau en coupe d'Europe. Et de répéter ce cycle, en espérant la revente chaque saison de 2 ou 3 de nos révélations, jusqu'à ce que l'on sorte la tête de l'eau.
au contraire , je ne crois pas que l'équipe s'affaiblira s'ils décrochent la LdC .
Par contre ce sera l'inverse si on termine 5ème .
C'est la toute l'importance vitale de terminer dans les 4 premiers .
Ce fameux nouvel actionnaire , avec lequel ils sont en discussion avancée , est la clé de voute du nouveau projet .
Grâce à Kang et sa très bonne réputation , ça va le faire .
Le club va continuer à s'assainir et réparer tous les dégats faits par l'escroc yankee .
C'est là ou on voit que la troisième place du championnat abandonnée risque de faire très mal.
absolument , et la façon dont ils ont joué le match à toulouse , tellement important , me reste en travers de la gorge .