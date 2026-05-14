L'OL détaille son plan de financement et de restructuration

Au fil des documents, on comprend mieux ce qui attend l'OL dans les années à venir. Ventes de joueurs, participations aux coupes d'Europe et besoins de liquidités forment son avenir à court terme.

Cela prendra du temps avant de revoir le navire à flot. Plus les documents sortent, plus on comprend l'ampleur du chantier qui attend l'OL dans un avenir à court et moyen terme. Mercredi, il a partagé son rapport semestriel portant sur la période juillet - décembre 2025. Un bilan plus complet de la situation du club à cet instant. Dans celui-ci, il évoque plusieurs choses, dont le litige avec Botafogo, mais aussi son plan de financement et de restructuration.

Celui-ci comprend avant tout l'arrivée d'un nouvel actionnaire. Attendu d'ici la fin juin, il devrait être "en mesure de participer au besoin de financement de la Société". C'est le dossier prioritaire à finaliser avant les passages devant la DNCG et l'UEFA. Pour le reste, voilà la feuille de route dressée par l'Olympique lyonnais.

Des débiteurs vont abandonner leurs créances

Sans surprise, il y aura d'importantes ventes de joueurs "sur la prochaine période de transferts". Un élément qu'il était difficile d'ignorer. Il compte aussi éviter une augmentation de la dette (qui a déjà progressé sur les six derniers mois de 2025), renforcer "la structure financière portant sur son passif, incluant des mesures d’aménagement de dettes financières et commerciales" et améliorer l'état des fonds propres "via des abandons de créance par des parties liées et des apports d’actionnaires en capital."

Le besoin de financement, hors transferts, s'élève à 150 M€ d'ici juin 2027

Eagle Football Group prévoit en outre un "apport de new money" d'ici à la fin de l'année sous la forme de créances. Autrement dit, de l'argent frais contre un privilège de paiement pour le créancier en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire). Enfin, sur le terrain, l'équipe aura un énorme besoin de figurer dans les places européennes lors des futures saisons.

La suite est pareillement très intéressante. Elle stipule que, "indépendamment du mercato, et en considérant une qualification en Europa League en 2026-2027, le besoin de financement est estimé à environ 87 M€ jusqu’au 31 décembre 2026, et à environ 150 M€ sur l’ensemble de la période jusqu’au 30 juin 2027." Voilà concrètement ce qu'il faudra à l'OL pour redresser la barre d'un bateau parti à la dérive. Et "tout retard important ou toute non-réalisation de ces flux de trésorerie pourrait remettre en cause le principe de continuité d’exploitation de" l'entreprise, est-il précisé.