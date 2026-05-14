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Corentin Tolisso lors d'OL - Auxerre
Corentin Tolisso lors d’OL – Auxerre (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

L'OL n'inaugurera pas son nouveau maillot face à Lens

  • par Gwendal Chabas

    • Dernier match de la saison face à Lens dimanche, avec beaucoup d'émotion après la disparition de Fleury Di Nallo. L'OL évoluera comme d'habitude avec son maillot blanc.

    Dans une saison, c'est toujours un moment particulier. Dimanche, l'OL bouclera son exercice 2025-2026 fait de hauts et de bas contre Lens. Un rendez-vous crucial à la maison, car il faut tenir a minima le top 4, voire espérer un faux pas de Lille pour remonter sur le podium. À cette occasion, les coéquipiers de Corentin Tolisso n'évolueront pas avec le maillot présenté mardi.

    Spectacle pyrotechnique et hommage à Di Nallo

    Assez logique, puisqu'il s'agissait de la tunique extérieure pour 2026-2027, bien qu'il lui arrive d'étrenner ses nouvelles collections au cours de la dernière sortie de la saison. Ce ne sera pas le cas ici, les Lyonnais seront équipés de leur maillot blanc habituel. Il faudra donc attendre un peu avant de jauger ce que le t-shirt rouge donne porté par les footballeurs.

    À l'issue de cette confrontation, et alors que le club saura s'il finit 3e, 4e ou 5e, aura lieu un spectacle pyrotechnique. Auparavant, un hommage sera rendu à Fleury Di Nallo. Le meilleur buteur de l'histoire du club nous a quittés mercredi. Sa disparition a chagriné l'ensemble des supporters lyonnais et toute une ville incarnée par cette grande figure de Lyon.

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