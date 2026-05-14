Avant l'OL, Lens perd face au PSG et s'inquiète pour un défenseur

Lens a fait jeu égal avec le PSG, mais au tableau d'affichage, c'est bien le PSG qui s'est imposé à Bollaert (0-2). En outre, et avant d'affronter l'OL, Pierre Sage a vu son défenseur Samson Baidoo se blesser.

Voilà, c'est fait. Le PSG est officiellement champion de France pour la cinquième fois de suite. Pour ça, il a bataillé contre un Lens presque dominateur mercredi. Ce match reporté n'avait de toute manière que peu de valeur, puisque les Parisiens comptaient six points d'avance sur leur dauphin. Mais celui-ci a joué le jeu jusqu'au bout, et largement fait trembler son rival qui était remanié.

En face, et alors qu'il affronte l'OL dimanche pour la dernière journée, le club Sang et Or a montré pourquoi il méritait d'achever sa belle saison au deuxième rang. Il a certes perdu 2 à 0 sur sa pelouse, mais ce résultat ne fait pas honneur à leurs nombreuses occasions (22 tirs, 8 cadrés). Abdallah Sima, notamment, a touché le poteau et multiplié les grosses opportunités. Matveï Safonov a sorti de belles parades pour maintenir son équipe sur de bons rails.

Lens a presque mis son équipe-type

Et puis, les individualités ont parlé, avec Khvicha Kvaratskhelia (29e) et Ibrahim Mbaye (90e+3) qui ont puni les Lensois sur des fulgurances. Pour ce grand rendez-vous tout de même, qui a tenu ses promesses footballistiques (moins pour ce qui est du suspense final), Pierre Sage avait choisi d'aligner son équipe-type.

Malang Sarr était là, tout comme le trio Adrien Thomasson - Mamadou Sangaré au milieu ou encore Odsonne Edouard en pointe. Parmi les potentiels titulaires habituels, seuls Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin étaient sur le banc et ont disputé les 30 dernières minutes. Ils pourraient donc être dans le 11 face à l'Olympique lyonnais, à cinq jours de la finale de la Coupe de France. En revanche, le défenseur Samson Baidoo s'est blessé à la cuisse gauche. Il s'est arrêté net à l'heure de jeu.

Avec quel 11 dimanche ?

Il devrait manquer l'affiche dominicale, à laquelle prendra sûrement part le piston droit Saud Abdulhamid, qui était suspendu. Pour le reste, il faudra observer la gestion du staff nordiste en prévision du duel contre Nice le 22 mai. Car Lens n'aura absolument rien à jouer le 17 mai, si ce n'est prendre trois points de plus, tandis qu'il peut marquer l'histoire en remportant sa première Coupe de France dans une semaine.