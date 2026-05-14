Décès de Fleury Di Nallo : "Plus que l’OL, il était Lyon"

Idole de l’OL, Fleury Di Nallo va laisser un grand vide dans le quotidien lyonnais. S’il n’était pas du genre à s’immiscer dans les affaires, le meilleur buteur de l’histoire avait noué une relation particulière avec la nouvelle génération de supporters.

En ce mercredi, c’est plutôt le jour des enfants. Mais ce fut avec tout celui des nostalgiques en ce 13 mai 2026. Alors au moment de se présenter à Décines, il valait mieux se tourner vers la boutique de l’OL plutôt que le GOLTC où les joueuses d’OL Lyonnes s’entraînaient devant quelques joueuses en herbe de clubs partenaires pour qui Fleury Di Nallone disait sûrement pas grand-chose. On a bien croisé la route de quelques membres de staff du club lyonnais au sein du centre d’entraînement et chacun partageait sa peine au moment de parler de la triste nouvelle du décès d'un homme qui adorait encore parler foot les rares fois où il passait au centre.

Mais, pour ouvrir une partie de la boite à souvenirs, se rendre à une grosse centaine de mètres, juste en dessous du Parc OL, allait bien plus porter ses fruits. Le hasard a malheureusement voulu que le lancement du nouveau maillot extérieur soit intervenu la veille de cette triste nouvelle. Est-ce que cela est devenu un porte-malheur ? Il y a onze mois, Adidas sortait la nouvelle tunique portée loin de Décines quelques heures seulement après le décès de Bernard Lacombe… Deux idoles de Gerland qui laissent désormais un grand vide derrière elles.

"Il était l'un des nôtres, peut-être plus que Lacombe"

Au moment de pousser la porte de la boutique décinoise, pas de grandes foules, mais déjà quelques impatients prêts à s’offrir le nouveau maillot de l’OL, qui fait son effet depuis quelques heures. Mais l’heure n’était pas forcément à se prononcer sur cette tunique. Didier, 47 ans, venait tout juste d’apprendre le décès via les réseaux sociaux du club. Il n’a pas connu Fleury Di Nallo comme joueur, mais comme de très nombreux supporters, il a en tête "cette photo avec la Coupe de France où on le voit à côté du Général De Gaulle". Un instant immortalisé à vie et qui a suivi l’ancien capitaine lyonnais jusqu’à son dernier souffle, comme cette photo avec le maillot de l’équipe de France avec Pelé. Le Roi face au Prince. Ce dernier n’a pas eu besoin d’une reconnaissance internationale.

Celle de SA ville lui allait amplement et cet amour réciproque ne s’est jamais dérobé. Michel, accompagné de sa femme, a pu observer le "Petit Prince de Gerland" durant sa jeunesse. Forcément, l’annonce a fait l’effet d’un choc. "On a eu ‘Nanard’ (Lacombe) l’année dernière, là 'la Fleur', c’est une partie du patrimoine lyonnais qui s’en est allée. Plus que l’OL, Di Nallo était Lyon. Il représentait le 7e arrondissement, l'immigration italienne dont beaucoup ont souffert. Il était un vrai Lyonnais, peut-être plus que Lacombe", pour ce supporter nostalgique "de Gerland et de sa célèbre horloge". Au gré de ses 222 buts, Fleury Di Nallo a fait rêver plus d’un supporter.

La chasse au record de Lacazette lui a offert une nouvelle exposition

Bien que timide et n’ayant pas forcément un attrait pour le strass et les paillettes, le troisième joueur le plus capé de l’histoire de l’OL a réussi à construire une certaine proximité avec la nouvelle génération. Le retour d’Alexandre Lacazette à l’été 2022 et cette chasse au record de buts marqués ont remis Di Nallo sur le devant de la scène. Alors oui, il n’avait certainement pas l’aura que pouvait avoir un Lacombe, qui a multiplié les rôles et surtout été une pièce importante du grand OL des années 2000. Mais Di Nallo avait toujours ce petit sourire et cette gentillesse pour s’arrêter prendre une photo dans les coursives du Parc OL, où il continuait à avoir ses habitudes jusqu'à il y a encore quelques mois. Avec les jeunes et les moins jeunes.

À 24 ans, Mickaël savoure la chance "d’avoir pu faire une photo avec lui" avant un match contre Auxerre la saison passée. "Il avait eu beaucoup de sollicitations et malgré son âge avancé, il a dit non à personne." Une proximité qui détonne avec l’entre-soi qui peut caractériser le football actuel et des joueurs de plus en plus difficiles à approcher. Si sa carrière dans la musique lancée en juillet dernier avec son petit cousin Antonino Zicari n’a pas été un grand succès, son histoire avec l’OL l’aura été. Et à l’heure où le mot légende est utilisé à outrance dans notre société, Fleury Di Nallo en a bel et bien été une dans la capitale des Gaules. Et personne ne pourra venir dire le contraire.