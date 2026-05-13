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Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier
Enzo Molebe lors de son prêt à Montpellier (@MHSC)

OL : Enzo Molebe fait ses adieux à Montpellier

  • par Tristan Le Pezennec

    • Prêté par l'OL depuis le mois de janvier à Montpellier, Enzo Molebe vient de terminer son aventure dans l’Hérault. L'attaquant a tenu à remercier l’ensemble du club pailladin.

    Pas vraiment considéré comme une option tangible par Paulo Fonseca, du moins pas encore, Enzo Molebe était parti s’aguerrir en prêt, en Ligue 2, du côté de Montpellier. Relégué après un exercice 2024-2025 catastrophique, le MHSC nourrissait des ambitions de remontée. Mais la saison a été compliquée, et le club héraultais vient de terminer à une décevante huitième place. Avec sept points de retard au final sur Rodez, cinquième, les Montpelliérains étaient hors course depuis quelques matchs déjà.

    Un passage réussi

    Enzo Molebe, lui, en a profité pour engranger du temps de jeu, et de la confiance. En l’espace de quatre mois, il a disputé douze rencontres de Ligue 2. Il a surtout été titulaire lors des six derniers matchs de la saison. Quelque peu balbutiant au début, il s’est progressivement imposé sur l’aile gauche montpelliéraine. Le natif de Décines a même pu ouvrir son compteur chez les professionnels, à 18 ans, et termine avec deux buts et une passe décisive.

    Alors qu’il va revenir à Lyon quand bien même son avenir reste incertain, il a tenu à remercier chaleureusement l’environnement héraultais dans un post Instagram. "Je remercie sincèrement le MHSC pour ces quatre mois passés au club. Même si cette aventure était courte, elle m’a énormément apporté, humainement et sportivement.

    Merci aux supporters pour votre soutien, votre énergie et l’accueil que vous m’avez réservé dès mon arrivée. Sentir cette confiance et cette passion à chaque match et au quotidien a été quelque chose de très fort pour moi.

    Merci également au staff, aux entraîneurs à l’équipe et toutes les personnes qui travaillent autour de l’équipe pour leur accompagnement, leurs conseils et leur confiance tout au long de ce prêt. J’ai beaucoup appris à vos côtés".

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