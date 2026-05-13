Di Nallo, une empreinte marquée au fer rouge à l'OL

Le Président de la République Charles De Gaulle remet la Coupe de France au capitaine lyonnais Di Nallo, remporté par L’Olympique de Lyon contre le Football Club de Sochaux par 3 buts à 1 lors de la finale du cinquantenaire le 21 mai 1967 au parc des Princes. (Photo by AFP)

Décédé ce mercredi 13 mai, Fleury Di Nallo laisse un grand vide derrière lui. S'il a un temps embrassé le costume de dirigeant à l'OL, l'attaquant a avant tout fait une carrière de joueur qui le rend indémodable à travers les époques.

Moins d'un an après la perte de Bernard Lacombe, l'OL pleure à nouveau une de ses légendes. Ce mercredi 13 mai, le couperet est tombé concernant Fleury Di Nallo. À 83 ans et alors que sa santé n'était plus ce qu'elle était, l'ancien attaquant lyonnais est allé rejoindre son grand ami, dont la disparition en juin 2025 lui avait mis un coup derrière la tête. Le choc est forcément total au sein du club, des dirigeants, des supporters et de tous les amoureux du club rouge et bleu. Car, c'est une vraie légende qui a fait ses adieux et qui laisse une marque indélébile derrière lui.

Le roi des derbys

Car le "Petit Prince de Gerland" n'était pas seulement une encyclopédie de l'histoire de l'OL. Ce livre, il en a écrit les plus belles pages quand le club n'était pas encore le mastodonte des années 2000. Amoureux de son club, Di Nallo y est resté quatorze ans, accumulant les trophées et les records. Il n'y aura pas de titre de champion de France. Mais bien trois Coupes de France, un Trophée des champions, des participations à la Coupe des Coupes.

Membre du trio infernal avec Chiesa et Lacombe, il pointe à la troisième place des joueurs les plus capés avec 494 matchs disputés. Autant de sorties qui ont construit sa légende, au même titre que ses buts. Meilleur buteur de l'OL en D1/Ligue 1 avec 182 réalisations, il avait fait du derby contre l'AS Saint-Étienne son match préféré avec 14 réalisations. Néanmoins, il restera à jamais comme le meilleur buteur de l'histoire du club auquel il vouait un véritable amour avec 222 réalisations, mais aussi 299 capitanats. Et ça, ça ne s'achète pas.