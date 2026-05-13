Qualifiés pour la finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone et OL Lyonnes s’affronteront le samedi 23 mai. Le duel a été fixé à 18h du côté de l’Ullevaal Stadion d’Oslo.

La moitié du chemin. Après la victoire finale contre le PSG (4-1) en Coupe de France dimanche dernier, la direction d’OL Lyonnes avait le sourire. Un deuxième trophée est venu s’ajouter après celui de la Coupe LFFP. Néanmoins, la saison est encore loin d’être finie pour les coéquipières de Wendie Renard. Dans la quête du quadruplé, il reste encore la Première Ligue avec les demi-finales de play-offs dès ce samedi (18h) à Décines contre Nantes, mais surtout la finale de la Ligue des champions.

Un stade d'une capacité de 28 000 places

Deux ans après sa dernière participation, le club lyonnais retrouvera le FC Barcelone à Oslo. Une finale entre les meilleures rivales du football européen féminin et qui devrait attirer du monde à l’Ullevaal Stadion en Norvège. Cette finale se tiendra le samedi 23 mai prochain, mais il restait encore à connaitre l’horaire exacte. C’est désormais chose faite puisque la quatrième confrontation entre le Barça et OL Lyonnes aura un coup d’envoi à 18h.