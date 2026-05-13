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Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l'OL
Fleury Di Nallo, ancien joueur offensif de l’OL (Photo by ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

Fleury Di Nallo, meilleur buteur de l'OL, est décédé

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Meilleur buteur du club et grande figure de l'OL, Fleury Di Nallo s'est éteint ce mercredi 13 mai. L'ancien attaquant avait 83 ans.

    L'OL est en pleurs en ce mercredi 13 mai. Dans un court message diffusé sur les réseaux sociaux, le club lyonnais a appris la triste nouvelle à ses supporters. À l'âge de 83 ans, Fleury Di Nallo s'en est allé. Particulièrement touché par la mort de Bernard Lacombe en juin 2025, le "Petit Prince de Gerland" va donc retrouver son grand ami. Mais c'est encore une triste nouvelle à l'OL, onze mois après la disparition de l'autre icône du club. À 83 ans, Fleury Di Nallo restait un nom connu de tous.

    Trois Coupes de France à son palmarès

    Toujours présent au Parc OL pour suivre les matchs, même s'il restait un nostalgique de Gerland, le joueur de poche avait écrit sa légende pendant quatorze ans à l'OL. Au sein de son club de cœur, il avait enfilé les buts au point d'en devenir le meilleur buteur de l'histoire avec 222 réalisations. Un record qui tient toujours, quand bien même Alexandre Lacazette s'en est rapproché dangereusement. Il avait aussi porté le brassard de capitaine, lui permettant ainsi de soulever la Coupe de France qu'il avait gagnée à trois reprises (1964, 1967 et 1973). En ce 13 mai, Lyon pleure l'une de ses légendes. La rédaction d'Olympique-et-Lyonnais présente ses plus sincères condoléances à sa famille, ses proches, ses amis.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      leroilyon - mer 13 Mai 26 à 10 h 39

      Oh punaise, pfff gros coup de masse...
      Toute mes condoléances à sa famille et ses proches, pour le plus grand buteur de l'histoire du club...
      J'ai eu l'occasion de le croiser et lui exprimer ma gratitude pour son amour et sa fidélité, pour son triplé contre le grand Saint Etienne, jamais eu la chance de l'avoir vu jouer, mais ca a été un grand honneur pour moi d'échanger avec lui quelques mots..

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    2. OLVictory
      OLVictory - mer 13 Mai 26 à 10 h 42

      Ma première idole de l'OL à Gerland.
      Souvenirs et tristesse, qu'il repose en paix.
      J'espère que le club fera un grand hommage à sa mémoire, il le mérite même si c'est loin et que beaucoup ne l'ont pas connu.

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    3. Avatar
      ggs - mer 13 Mai 26 à 10 h 47

      RIP Monsieur

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