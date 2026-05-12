Lens retrouve des armes avant l'enchaînement PSG - OL

Miné par les absences la semaine passée, Lens retrouve des forces. Avant d'affronter le PSG puis l'OL, Pierre Sage a un groupe presque complet.

Le nouveau meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2025-2026 s'apprête à relever trois beaux défis pour terminer sa première saison pleine en poste. Pierre Sage, au lendemain des trophées UNFP qui l'ont sacré, était face à la presse ce mardi. Il a notamment évoqué les états de forme de son équipe, alors qu'elle va rencontrer le PSG (mercredi), l'OL (dimanche) puis Nice (finale de Coupe de France, 22/05). Et les nouvelles sont très bonnes pour Lens.

Des retours clés pour les 3 derniers matchs

En effet, l'effectif est quasiment au complet. Face à Nantes (1-0), il manquait du beau monde, dont le capitaine Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré, suspendus. Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin étaient également absents par précaution sur cette affiche. Ces quatre joueurs essentiels aux Sang et Or seront bien aptes pour les dernières échéances de l'exercice.

Pierre Sage devra seulement se passer de deux blessés de longue date, Jonathan Gradit (tibia-péroné) et Régis Gurtner (ischios). Les Nordistes retrouveront en plus Saud Abdulhamid avant de se déplacer à Décines le 17 mai. Le staff a donc toute l'amplitude nécessaire pour réaliser ses choix. À voir s'il préservera ses troupes, et si oui, de quelle façon et à quel moment.