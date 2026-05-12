Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Lens retrouve des armes avant l'enchaînement PSG - OL

  • par Gwendal Chabas

    • Miné par les absences la semaine passée, Lens retrouve des forces. Avant d'affronter le PSG puis l'OL, Pierre Sage a un groupe presque complet.

    Le nouveau meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2025-2026 s'apprête à relever trois beaux défis pour terminer sa première saison pleine en poste. Pierre Sage, au lendemain des trophées UNFP qui l'ont sacré, était face à la presse ce mardi. Il a notamment évoqué les états de forme de son équipe, alors qu'elle va rencontrer le PSG (mercredi), l'OL (dimanche) puis Nice (finale de Coupe de France, 22/05). Et les nouvelles sont très bonnes pour Lens.

    Des retours clés pour les 3 derniers matchs

    En effet, l'effectif est quasiment au complet. Face à Nantes (1-0), il manquait du beau monde, dont le capitaine Adrien Thomasson et Mamadou Sangaré, suspendus. Florian Thauvin et Allan Saint-Maximin étaient également absents par précaution sur cette affiche. Ces quatre joueurs essentiels aux Sang et Or seront bien aptes pour les dernières échéances de l'exercice.

    Pierre Sage devra seulement se passer de deux blessés de longue date, Jonathan Gradit (tibia-péroné) et Régis Gurtner (ischios). Les Nordistes retrouveront en plus Saud Abdulhamid avant de se déplacer à Décines le 17 mai. Le staff a donc toute l'amplitude nécessaire pour réaliser ses choix. À voir s'il préservera ses troupes, et si oui, de quelle façon et à quel moment.

    à lire également
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    OL : Pavel Sulc et Adam Karabec présélectionnés pour le Mondial

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Lens
    Lens retrouve des armes avant l'enchaînement PSG - OL 18:20
    Léa Motyka buteuse avec l'équipe de France à l'Euro U17
    Euro U17 : sans-faute pour la France et ses joueuses d'OL Lyonnes 17:35
    Pavel Sulc avec la Tchèquie
    OL : Pavel Sulc et Adam Karabec présélectionnés pour le Mondial 16:50
    Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
    Mené à la pause, l’OL ne sait pas réagir 16:00
    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier pour arbitrer le choc OL - Lens dimanche 15:10
    Dumornay (OL) a marqué les esprits en Ligue des champions contre l'AS Roma
    Trophées UNFP : Melchie Dumornay élue meilleure joueuse de la saison 14:20
    Les U17 de l'OL à la Future Cup de l'Ajax Amsterdam
    OL Académie : les U17 à Clermont pour une place dans le dernier carré 13:30
    Michele Kang, présidente de l'OL, lors de la conférence du 9 juillet 2025
    OL : du changement chez Eagle Football d'ici juin 2026 ? 12:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Trophées UNFP : Corentin Tolisso, seul membre de l'OL récompensé 11:50
    OL - OL Lyonnes : le prochain maillot extérieur dévoilé 11:10
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    Masse salariale en baisse, excédent brut d'exploitation en progrès... Ce qu'il faut retenir des comptes de l'OL 10:15
    John Textor avec son chapeau de cowboy lors d'OL - PSG
    Pourquoi l'OL a perdu plus de 185 millions d'euros au 1er semestre 2025-2026 09:25
    Afonso Moreira lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : le calendrier de l'OL, Lille et Rennes pour la dernière journée 08:40
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire contre Lille
    Ligue 1 : l'OL top 5, est-ce suffisant ? 08:00
    Florent Sanchez (ex-OL) élu meilleur joueur de la saison en National 07:30
    Kadidiatou Diani lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    OL Lyonnes : fin de saison pour Kadidiatou Diani 11/05/26
    Corentin Tolisso après OL - Celta de Vigo
    L’OL se saborde à Toulouse… Lens pour croire au miracle 11/05/26
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Nicolas Tagliafico (OL) pré-convoqué pour la Coupe du monde 2026 11/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut