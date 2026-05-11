Actualités
Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l’Argentine (Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Nicolas Tagliafico (OL) pré-convoqué pour la Coupe du monde 2026

  • par David Hernandez

    • Sur le banc depuis son retour de suspension, Nicolas Tagliafico vit un premier semestre 2026 particulier avec l'OL. Néanmoins, le latéral gauche fait partie de la liste des pré-convoqués pour la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine. 

    Ce n'est certainement pas la deuxième partie de saison qu'il avait imaginée. Ayant choisi de renouveler son contrat avec l'OL l'été dernier, Nicolas Tagliafico avait envoyé un signal fort aux supporters. Seulement, ces derniers ont commencé à se lasser du latéral gauche. Non pas du joueur qui reste apprécié, mais de ses performances depuis le début de l'année 2026. Indiscutable sur la première partie de saison, l'Argentin a connu une vraie baisse de régime depuis janvier entre une blessure à la cheville et une tension à peine cachée. Multipliant les interventions à la limiteTagliafico a finalement été rattrapé par la patrouille, que ce soit en Ligue Europa contre le Celta de Vigo puis dans la foulée contre Monaco. Deux exclusions en une semaine et une suspension de trois matchs en Ligue 1.

    Cinq joueurs évoluant en Ligue 1

    De retour dans l'effectif depuis le match contre Auxerre, le champion du monde n'a pas retrouvé sa place de titulaire, Paulo Fonseca récompensant Abner. Une fin de saison en eau de boudin, mais qui ne devrait pas lui coûter sa place pour la Coupe du monde 2026. Ce lundi, Lionel Scaloni a communiqué une liste très élargie des joueurs pré-convoqués pour le Mondial américain. Pas moins de 55 noms, dont Lionel Messi bien évidemment, mais aussi beaucoup de joueurs évoluant en Ligue 1. Nicolas Tagliafico donc, mais aussi Geronimo Rulli, Facundo Medina et Leonardo Balerdi (OM) ainsi que Valentin Barco (Strasbourg). Pour la liste finale, pas de date annoncée, mais l'Argentine remettra son titre en jeu à partir du 11 juin prochain.

    à lire également
    OL Académie : les résultats du week-end

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l'Argentine
    Nicolas Tagliafico (OL) pré-convoqué pour la Coupe du monde 2026 17:45
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    Ligue 1 : seuls Toulouse et le Paris FC ont fait de la résistance contre l'OL 17:00
    OL Académie : les résultats du week-end 16:15
    Corentin Tolisso lors de Celta - OL
    OL : Tolisso signe sa saison la plus prolifique 15:30
    Roman Yaremchuk lors d'OL - Lens
    Mercato : Yaremchuk à l’OL, stop ou encore ? 14:45
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    Niakhaté (OL) a-t-il remporté le prix Marc-Vivien Foé ? 14:00
    Rémi Himbert contre le Paris FC
    À défaut du groupe pro, Himbert a fait son retour avec la réserve de l'OL 13:15
    Pierre Sage, l'entraîneur de Lens, au cours du match de Ligue 1 à Toulouse le 2 janvier 2026 au Stadium
    Pierre Sage (Lens) toujours ouvert à un retour à l'OL 12:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Afonso Moreira face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse - OL.
    L’OL ou la peur de ne plus être désormais en Ligue des champions 11:45
    Lindsey Heaps célebre son but lors de PSG - OL Lyonnes
    Heaps après PSG - OL Lyonnes (1-4) : "Savourer avant de passer à un autre objectif" 11:00
    Les joueurs de l'OL à l'échauffement avant le PSG
    Ligue des champions, Ligue Europa… quel scénario pour l’OL contre Lens ? 10:15
    Clinton Mata face à Santiago Hidalgo lors de Toulouse - OL
    L’OL est retombé dans ses travers au pire des moments 09:30
    Paulo Fonseca lors de Toulouse - OL
    Fonseca après Toulouse - OL (2-1) : "On ne peut pas prendre ce 2e but" 08:45
    Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
    PSG - OL Lyonnes (1-4) : Hegerberg n'était "pas à 100%" 08:00
    Dominik Greif lors de Toulouse - OL.
    Toulouse - OL (2-1) : Greif ne peut pas tout faire tout seul 07:30
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    Ligue 1 : l’OL fait la très mauvaise opération du week-end pour la Ligue des champions 10/05/26
    Jacen Russel-Rowe face à Moussa Niakhaté lors de Toulouse - OL
    Niakhaté après Toulouse - OL (2-1) : "Ils ont été supérieurs dans l’agressivité" 10/05/26
    Ainsley Maitland-Niles face à Methalie lors de Toulouse - OL
    L'OL s'incline à Toulouse (2-1) et perd très gros 10/05/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut