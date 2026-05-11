Sur le banc depuis son retour de suspension, Nicolas Tagliafico vit un premier semestre 2026 particulier avec l'OL. Néanmoins, le latéral gauche fait partie de la liste des pré-convoqués pour la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine.

Ce n'est certainement pas la deuxième partie de saison qu'il avait imaginée. Ayant choisi de renouveler son contrat avec l'OL l'été dernier, Nicolas Tagliafico avait envoyé un signal fort aux supporters. Seulement, ces derniers ont commencé à se lasser du latéral gauche. Non pas du joueur qui reste apprécié, mais de ses performances depuis le début de l'année 2026. Indiscutable sur la première partie de saison, l'Argentin a connu une vraie baisse de régime depuis janvier entre une blessure à la cheville et une tension à peine cachée. Multipliant les interventions à la limite, Tagliafico a finalement été rattrapé par la patrouille, que ce soit en Ligue Europa contre le Celta de Vigo puis dans la foulée contre Monaco. Deux exclusions en une semaine et une suspension de trois matchs en Ligue 1.

Cinq joueurs évoluant en Ligue 1

De retour dans l'effectif depuis le match contre Auxerre, le champion du monde n'a pas retrouvé sa place de titulaire, Paulo Fonseca récompensant Abner. Une fin de saison en eau de boudin, mais qui ne devrait pas lui coûter sa place pour la Coupe du monde 2026. Ce lundi, Lionel Scaloni a communiqué une liste très élargie des joueurs pré-convoqués pour le Mondial américain. Pas moins de 55 noms, dont Lionel Messi bien évidemment, mais aussi beaucoup de joueurs évoluant en Ligue 1. Nicolas Tagliafico donc, mais aussi Geronimo Rulli, Facundo Medina et Leonardo Balerdi (OM) ainsi que Valentin Barco (Strasbourg). Pour la liste finale, pas de date annoncée, mais l'Argentine remettra son titre en jeu à partir du 11 juin prochain.