OL : Paulo Fonseca va échanger avec Nicolas Tagliafico

Exclu deux fois de suite avant la trêve, Nicolas Tagliafico est apparu nerveux face au Celta et à Monaco. Paulo Fonseca souhaite en parler avec lui.
Nicolas Tagliafico ne rejouera pas avec l'OL avant la fin du mois d'avril. Le défenseur argentin a écopé de trois matchs de suspension pour son carton rouge face à Monaco avant la trêve internationale (1-2). Un évènement qui fait suite, dans cette même semaine, à son expulsion face au Celta de Vigo en Ligue Europa (0-2). Forcément, ces exclusions pénalisent l'équipe et suscitent des interrogations.
Sur la sanction, Paulo Fonseca n'était pas très loquace. "On doit accepter. Ce que je peux dire n'y changera rien." Déjà puni en Ligue 1 cette saison après deux avertissements contre le PSG (2-3), le latéral manquera les rendez-vous face à Angers, Lorient et au Paris Saint-Germain. Il retrouvera le groupe pour la réception d'Auxerre le 25 avril.
"Je suppose que c'est de la frustration"
En attendant, il devrait avoir une discussion avec son entraîneur. "Il est arrivé ce vendredi de sélection, et je n'ai pas encore eu le temps de lui parler. Mais je veux qu'on le fasse car je pense que c'est important. Cette situation ne peut pas arriver, a admis le coach rhodanien. Il n'était pas nerveux. C'est un joueur expérimenté, et je suppose que c'est de la frustration. Or, nous devons rester équilibrés, c'est ce que je dis toujours." En espérant que cette période lui soit profitable, car les Lyonnais pourraient bien avoir besoin de la combativité de Nicolas Tagliafico dans le sprint final, si celle-ci est bien placée.
Amusant cette discussion à venir entre Fonseca et Tagliafico sur l'art et la manière de garder ses nerfs après les neuf mois de suspension de notre coach pour son pétage de plomb, non ?
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais !
hello , à la différence que ce n'est pas la même réaction : " Il n'était pas nerveux. "
Le comportement de Tagliafico est davantage de la frustration en effet je pense , qu'un état de nervosité et de pétage de plomb à la fonseca .
Quand il donne des coups , c'est par dépit , et pour un pro expérimenté comme lui , c'est une faute professionnelle qui ne doit pas arriver .
Là on va jouer tout Avril sans lui , heureusement que l'infirmerie s'est vidée sinon il nous aurait bien pénalisé ( ce qu'il a déjà fait car on a fini les deux derniers matchs à 10 du fait de ses expulsions , et dans des matchs super importants ) .
C'est peut être différent sur la cause mais c'est pareil quant aux conséquences.
C'est plus pénalisant d'avoir un cadre suspendu qu'un coach en tribune , je pense
Salut Janot06
Justement son expérience ne peut qu’en améliorer les conseils. Et puis la pression d’un coach elle est infiniment supérieure à celle d’un joueur.
Vous savez vraiment pas pardonner ni passer à autre chose sur ce site. C’est déprimant 🙄
Pour moi, les deux comportements sont tout aussi condamnables et préjudiciables l'un que l'autre.
Qu'un coach au récent passé de lourd fautif fasse la morale à un de ses joueurs coupable coup sur coup (!) de deux expulsions entraînant des suspensions est plutôt cocasse.
Cocasse peut être mais il mérite d'être réprimandé , peu importe qui le lui dit .
Déjà, Nicolas, c'est un joueur argentin. Avec ce que ca suppose de vice et de roublardise, revers de la medaille du si appréciable fighting spirit.
Il est souvent à la limite sur ces interventions, c'est son jeu.
Il suffit d'ajouter de la frustration et un peu de manque de lucidité dû à la fatigue physique, et évidemment il s'expose naturellement aux cartons.
Tu sais qu'avec Tagliafico, tu as un joueur à la mentalité exemplaire, qui se dépouille sur le pré. Mais tu as aussi un joueur qui va au mastic et qui accumule les fautes. C'est une composante à intégrer.
Bonjour Mike Atheos Blueberry .... Beau pseudo au passage !
Tout à fait OK sur ton analyse. C'était plutôt avant et à chaque match d' appeler à la maîtrise de jeu à chaque joueur et surtout aux joueurs de caractère que Fonseca doit parler.
D'autant plus vu le nombre d'expulsions depuis le début de saison .
évidemment le rôle d'un coach ... qui peut aussi appliquer cette réflexion à lui même ... allez Paulo resaisissons nous il est plus que temps.