OL : Paulo Fonseca va échanger avec Nicolas Tagliafico

Exclu deux fois de suite avant la trêve, Nicolas Tagliafico est apparu nerveux face au Celta et à Monaco. Paulo Fonseca souhaite en parler avec lui.

Nicolas Tagliafico ne rejouera pas avec l'OL avant la fin du mois d'avril. Le défenseur argentin a écopé de trois matchs de suspension pour son carton rouge face à Monaco avant la trêve internationale (1-2). Un évènement qui fait suite, dans cette même semaine, à son expulsion face au Celta de Vigo en Ligue Europa (0-2). Forcément, ces exclusions pénalisent l'équipe et suscitent des interrogations.

Sur la sanction, Paulo Fonseca n'était pas très loquace. "On doit accepter. Ce que je peux dire n'y changera rien." Déjà puni en Ligue 1 cette saison après deux avertissements contre le PSG (2-3), le latéral manquera les rendez-vous face à Angers, Lorient et au Paris Saint-Germain. Il retrouvera le groupe pour la réception d'Auxerre le 25 avril.

"Je suppose que c'est de la frustration"

En attendant, il devrait avoir une discussion avec son entraîneur. "Il est arrivé ce vendredi de sélection, et je n'ai pas encore eu le temps de lui parler. Mais je veux qu'on le fasse car je pense que c'est important. Cette situation ne peut pas arriver, a admis le coach rhodanien. Il n'était pas nerveux. C'est un joueur expérimenté, et je suppose que c'est de la frustration. Or, nous devons rester équilibrés, c'est ce que je dis toujours." En espérant que cette période lui soit profitable, car les Lyonnais pourraient bien avoir besoin de la combativité de Nicolas Tagliafico dans le sprint final, si celle-ci est bien placée.