En perdant ses nerfs en fin de rencontre face à Monaco (1-2), Nicolás Tagliafico a reçu son troisième carton rouge de la saison. Il manquera les trois prochaines rencontres de l'OL.

Inexcusable. Les deux dernières sorties de Nicolás Tagliafico avec le maillot rouge et bleu ont été marquées par sa grande indiscipline. D’abord, lors de l’élimination face au Celta (0-2), le latéral gauche est sorti de ses gonds. Après une faute sifflée contre lui, il a laissé transparaître sa frustration en frappant le ballon de la main. Un geste qui lui a valu un second avertissement, après celui reçu à la 81ᵉ minute, synonyme d’exclusion.

Mais c’est surtout pour son geste face à Monaco ce dimanche (1-2) que l’Argentin a été pointé du doigt. Lors d’un pressing en fin de rencontre, il est arrivé en retard sur le milieu monégasque Lamine Camara. Un tacle non maîtrisé, au niveau de la malléole du Sénégalais, qui lui a valu un carton rouge, le deuxième en quatre jours.

Tagliafico de retour contre Auxerre le 25 avril

Pourtant, lors de sa prolongation l’été dernier, bon nombre de supporters avaient été comblés de le voir continuer son aventure entre Rhône et Saône. Mais à l'image de son équipe ces derniers temps, le joueur de 33 ans est l’ombre de lui-même. Depuis l'élimination face à Lens en quart de finale de Coupe de France, il a été averti lors de toutes les rencontres disputées par l’OL. Après son exclusion face à l'ASM, il a conforté sa première place au classement des joueurs les plus avertis de l’histoire à Décines (20 cartons). Il a également porté son nombre de cartons reçus à huit depuis le début de la saison dans l'élite, le plus haut total de son équipe.

Pour l’ensemble de son œuvre, celui qui était déjà sous la menace d’une suspension après avoir reçu quatre cartons jaunes depuis son retour de suspension en novembre, a été suspendu à trois matchs par la commission de discipline de la LFP. Il manquera donc les déplacements à Angers (5 avril) et au PSG (19 avril) ainsi que la réception de Lorient (12 avril). Egalement exclu contre Monaco, Jorge Maciel sera privé de banc au retour de trêve avec un match de suspension à Angers.