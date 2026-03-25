En perdant ses nerfs en fin de rencontre face à Monaco (1-2), Nicolás Tagliafico a reçu son troisième carton rouge de la saison. Il manquera les trois prochaines rencontres de l'OL.
Inexcusable. Les deux dernières sorties de Nicolás Tagliafico avec le maillot rouge et bleu ont été marquées par sa grande indiscipline. D’abord, lors de l’élimination face au Celta (0-2), le latéral gauche est sorti de ses gonds. Après une faute sifflée contre lui, il a laissé transparaître sa frustration en frappant le ballon de la main. Un geste qui lui a valu un second avertissement, après celui reçu à la 81ᵉ minute, synonyme d’exclusion.
Mais c’est surtout pour son geste face à Monaco ce dimanche (1-2) que l’Argentin a été pointé du doigt. Lors d’un pressing en fin de rencontre, il est arrivé en retard sur le milieu monégasque Lamine Camara. Un tacle non maîtrisé, au niveau de la malléole du Sénégalais, qui lui a valu un carton rouge, le deuxième en quatre jours.
Tagliafico de retour contre Auxerre le 25 avril
Pourtant, lors de sa prolongation l’été dernier, bon nombre de supporters avaient été comblés de le voir continuer son aventure entre Rhône et Saône. Mais à l'image de son équipe ces derniers temps, le joueur de 33 ans est l’ombre de lui-même. Depuis l'élimination face à Lens en quart de finale de Coupe de France, il a été averti lors de toutes les rencontres disputées par l’OL. Après son exclusion face à l'ASM, il a conforté sa première place au classement des joueurs les plus avertis de l’histoire à Décines (20 cartons). Il a également porté son nombre de cartons reçus à huit depuis le début de la saison dans l'élite, le plus haut total de son équipe.
Pour l’ensemble de son œuvre, celui qui était déjà sous la menace d’une suspension après avoir reçu quatre cartons jaunes depuis son retour de suspension en novembre, a été suspendu à trois matchs par la commission de discipline de la LFP. Il manquera donc les déplacements à Angers (5 avril) et au PSG (19 avril) ainsi que la réception de Lorient (12 avril). Egalement exclu contre Monaco, Jorge Maciel sera privé de banc au retour de trêve avec un match de suspension à Angers.
Abner titulaire pendant 3 matchs…merci Nicolas 😠
Il sera frais pour le sprint final, bien vu Nico 💪
Tout les joueurs de caractère deviennent méchant quand il sont cuits physiquement.
C’est de la mauvaise compensation, junhino était un peu comme cela je me rappel.
Dès que ça tournait pas bien pour lui dans un match il donnait des coups.
On leur pardonne, en tous cas moi je leur pardonne.
Ça fait partie du jeu.
Il aurait fallut les reposer, en plus à son poste il y’avait son remplaçant, mais Fonseca a préféré le mettre à un nouveau poste, dommage.
Sa grinta va nous manquer.
Surtout face au psg, mais si déjà on gagne contre Angers et Lorient je veux bien cracher sur le match du psg.
De toute façon les arbitres feront tous pour que le psg gagne
Il est pas le seul responsable. Tout le monde dès le 1er jaune contre Vigo ou Monaco sait qu'il faut le sortir du terrain. Il n'y a que Fonseca qui ne sort pas ses joueurs susceptibles de se faire expulser. Il reste dans sa stratégie de rotation sans prendre en compte la réalité du terrain et les changements qui s'imposent, pourtant c'est son rôle. Il doit avoir une meilleure vision de son équipe en cours de match pour ajuster ou corriger.