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Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

OL : Paulo Fonseca se méfie d'un Toulouse "relâché"

  • par Gwendal Chabas

    • Au contraire de Rennes qu'il a affronté le week-end passé, l'OL défiera un Toulouse qui n'a plus rien à jouer dimanche (21h). Ce que craint Paulo Fonseca.

    C'est le lot de toutes les fins de saison. Après Rennes qui jouait gros à Décines le week-end dernier (4-2), l'OL affrontera un tout autre type de rival. Ce dimanche, il se rend à Toulouse (21 heures), qui n'a plus rien à espérer lors des deux dernières journées. Dans le ventre mou, 10es, les Toulousains souhaitent néanmoins embêter Paulo Fonseca et les Lyonnais dans leur course à la Ligue des champions.

    Surtout, le Téfécé célébrera la dernière à domicile de l'entraîneur Carles Martinez Novell, qui s'en ira au terme de l'exercice 2025-2026. "Ce sera une rencontre difficile contre une équipe très physique. Ils jouent très bien et ont fait un bon championnat. Ils ont des qualités individuelles et collectives. Le plus important est d'être concentré sur ce que nous devons faire pour obtenir un bon résultat. Surtout que nous ferons face à un adversaire relâché, sans pression, car ils ne jouent plus rien. Et pour moi, ça peut être dangereux", témoignait Paulo Fonseca vendredi.

    Toulouse se bat encore

    Il n'y a en effet aucune raison de croire que Charlie Cresswell et sa bande "donnent" le match aux Rhodaniens. Ils ont gagné à Strasbourg, certes remanié, lors de la 32e journée (1-2). Auparavant à domicile, il était revenu de 0-2 à 2-2 contre Monaco. Des signes qui montrent que les Violets n'ont pas abandonné et ne sont pas encore en vacances.

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