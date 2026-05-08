OL Académie : le programme de week-end

La fin de saison se rapproche encore un peu plus pour les équipes de l’Académie. La réserve, les U19 et les U17 de l’OL seront sur les terrains. Repos pour la réserve et les U19 d’OL Lyonnes.

La réserve masculine lancera les hostilités ce samedi (18h). Tout juste maintenue après une saison éprouvante, l’équipe entraînée par Gueïda Fofana reçoit La Duchère pour un derby au GOLTC. Les Lyonnais n’ont plus rien à jouer, ils sont déjà sauvés, mais ils veulent profiter de ces deux derniers matchs pour commencer à préparer la saison prochaine, en dessinant les premiers contours de l’effectif 2026-2027. Largement défaits à Alès fin avril (0-3), les coéquipiers de Daryll Benlahlou vont se frotter au leader duchérois, avant de finir la saison la semaine prochaine à Bourgoin, quatrième et toujours en course pour l'accession en National 2. Au match aller, à Balmont, les Gones s’étaient imposés (3-2) grâce à un doublé d’Enzo Molebe et à un but de Tiago Gonçalves.

Les U19 terminent leur saison face à la lanterne rouge

Les U19 joueront dimanche (15h) à Meyzieu, face à l’ASPTT Dijon. Les joueurs de Florent Balmont viennent de dire adieu aux play-offs en s’inclinant à Metz (2-3) et s’apprêtent donc à disputer leur dernier match de la saison. La fin de l’exercice 2025-2026 aura été très compliquée, marquée par l’élimination à la maison en Gambardella face au Stade Rennais (0-3), puis par cet échec en championnat. Les Lyonnais ont perdu trois de leurs quatre dernières rencontres de championnat et devront finir sur une bonne note face au dernier de leur poule, déjà relégué. Lors du match aller à Dijon, les Rhodaniens avaient concédé un match nul riche en buts (3-3).

Match pour la qualification en play-offs pour les U17

Les U17 seront eux aussi à Meyzieu ce dimanche (15h). Les garçons de Samy Saci et Mour Paye finissent leur saison régulière face à Thionville, onzième, et qui n’a plus rien à espérer. Les coéquipiers de Jason Nkelenda doivent terminer le travail pour conserver leur deuxième place et ainsi se qualifier pour la phase finale du championnat. Ils ne possèdent que deux points d’avance sur le FC Metz, qui terminera dans le même temps à domicile face à l’AJ Auxerre. Avec une différence de buts nettement supérieure à celle des Lorrains, un nul pourrait suffire. Mais une victoire permettrait d’emmagasiner de la confiance avant les potentiels affrontements des play-offs. Les U17 viennent de s’incliner à Torcy (2-3), mais ils sont toujours invaincus à Meyzieu cette saison. En août dernier, ils avaient démarré leur saison à Thionville en s’imposant en Moselle (2-1).

Le programme de l'Académie ce week-end

Réserve : OL - La Duchère, samedi 9 mai (18h), GOLTC (Décines)

U19 : OL - ASPTT Dijon, dimanche 10 mai (15h), OL Academy (Meyzieu)

U17 : OL - Thionville, dimanche 10 mai (15h), OL Academy (Meyzieu)