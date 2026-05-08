Non reconduit à la tête de Toulouse la saison prochaine, Carles Martinez Novell va vivre son dernier match à la maison dimanche contre l’OL. Malheureusement, l’entraîneur espagnol sera en tribune, suite à une accumulation d’avertissements.

À l’OL, on espère que la fête sera totale le 17 mai prochain pour la venue du RC Lens, lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pour Toulouse, l’heure est déjà de faire ses adieux à son public dans cet exercice 2025-2026. La venue des Lyonnais représente la dernière sortie au Stadium des coéquipiers de Djibril Sidibé. Même s’ils n’ont plus rien à jouer, les Toulousains espèrent finir sur une note positive. Plusieurs joueurs vont quitter le club cet été, au même titre que Carles Martinez Novell.

"J'aurais aimé offrir plus de victoires à nos supporters"

L’entraîneur espagnol a appris de sa direction qu’il ne poursuivra pas l’aventure au terme de son contrat le 30 juin. Il va donc vivre sa dernière à la maison ce dimanche (21h). Un ultime rendez-vous qu’il passera en tribune et non sur le banc du "Téfécé". Suite à une accumulation de cartons jaunes, Martinez Novell est en effet suspendu contre l’OL. "Dimanche, ce sera un moment spécial, ma dernière au Stadium. Je sais que mes résultats ont été meilleurs à l’extérieur qu’à domicile et je le regrette. (…) J’ai donné le meilleur. J’espère terminer à la maison par une victoire", a déclaré le coach toulousain en conférence de presse. Ce sera donc Pol Garcia, son adjoint, qui serrera la main de Paulo Fonseca avant le coup d’envoi.