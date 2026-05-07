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Wendie Renard face à Alessia Russo lors d'Arsenal - OL Lyonnes
Wendie Renard face à Alessia Russo lors d’Arsenal – OL Lyonnes (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

L'OL Lyonnes disputera à nouveau la Ligue des champions en 2026-2027

  • par Gwendal Chabas

    • Premier de la saison régulière en D1, OL Lyonnes a composté son billet pour la Ligue des champions en 2026-2027. En sera-t-il le tenant du titre ?

    Ce n'est presque plus une information. OL Lyonnes a toujours participé à la Ligue des champions depuis 2007-2008, et ce sera encore le cas en 2026-2027. C'est un peu passé sous les radars, mais grâce à sa première place au cours de la saison régulière, les joueuses de Jonatan Giráldez s'assurent d'y revenir lors du prochain exercice. Avec quel statut ?

    Celui d'un favori, sûrement, mais potentiellement en tant que tenant du titre, surtout. Car les Lyonnaises, équipe la plus sacrée du tournoi, affronteront le FC Barcelone le 23 mai en finale. Un énorme choc à venir entre les deux meilleures formations aujourd'hui. Les coéquipières de Wendie Renard viseront une 9e courrone européenne.

    OL Lyonnes avec le Paris FC, le PSG pas encore invité

    En plus des Rhodaniennes, le Barça sera là en 2026-2027, tout comme Manchester City, Chelsea, le Bayern Munich, la Roma, Benfica et le BK Häcken. En France, le Paris FC aussi est qualifié pour la phase de classement de la Ligue des champions via sa place de dauphin. En revanche, le PSG, troisième, devra en passer par les tours préliminaires.

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