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Saud Abdulhamid avec Lens (@RC Lens)

Lens retrouvera un potentiel titulaire pour affronter l'OL

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Exclu face à Nice le week-end passé, Saud Abdulhamid ne disputera pas les deux prochains matchs de Lens. Le piston droit reviendra pour le choc face à l'OL le 17 mai.

    Pierre Sage se serait bien passé de ça alors que Lens dispute des affiches cruciales dans les semaines à venir. Vendredi déjà, il aimerait bien que son équipe s'impose contre Nantes pour sécuriser définitivement sa deuxième place. Et pourquoi pas titiller encore le PSG dans la course au titre ? Ce sera sans Saud Abdulhamid, qui sera suspendu. Il a écopé d'un carton rouge face à Nice samedi dernier (1-1) et a pris une punition de deux matchs par la commission de discipline.

    Aguilar ou Abdulhamid face à l'OL ?

    Piston droit de son état dans le système Sage, le footballeur de 26 ans a profité de la méforme et des blessures de Ruben Aguilar ces derniers mois pour prendre sa place dans le 11. D'abord remplaçant à son arrivée et durant la première moitié de saison, le Saoudien a enchaîné en 2026. Il compte 29 apparitions toutes compétitions confondues, pour 18 titularisations.

    Saud Abdulhamid ne participera pas non plus au choc face au Paris Saint-Germain le 13 mai, mais reviendra dans le groupe pour l'ultime rencontre de l'exercice 2025-2026. Il fera le déplacement avec les Sang et Or à Décines le 17 mai pour défier l'OL. Un duel avec de l'enjeu avant une possible finale de Coupe de France pour les Lensois ? Cela dépendra en partie des résultats du week-end.

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    3 commentaires
    1. Avatar
      Monark - jeu 7 Mai 26 à 13 h 02

      Et encore une grosse enculade arbitrale pour envoyer le QSG en finale de la champion’s league. Corruption à tous les étages . Ça va durer encore longtemps cette escroquerie ???😡😡😡

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    2. Avatar
      Monark - jeu 7 Mai 26 à 13 h 59

      Suggestion à l’UEFA : graver la coupe aux grandes oreilles à l’avance pour les dix prochaines éditions.
      Pauvre Arsenal , jouer une finale en étant sûr de son destin .🥲

      Signaler
      1. Tongariro
        Tongariro - jeu 7 Mai 26 à 14 h 02

        "Pauvre Arsenal , jouer une finale en étant sûr de son destin .🥲"

        C'est l'avantage d'avoir Fonseca comme coach, on sait qu'on sera jamais un finaliste malheureux, vu qu'on est jamais finaliste...

        Quand je pense que Sage va jouer sa 2ème finale de Coupe de France alors qu'il a même pas encore fait une saison complète en pro...

        Signaler

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