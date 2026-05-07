Lens retrouvera un potentiel titulaire pour affronter l'OL

Exclu face à Nice le week-end passé, Saud Abdulhamid ne disputera pas les deux prochains matchs de Lens. Le piston droit reviendra pour le choc face à l'OL le 17 mai.

Pierre Sage se serait bien passé de ça alors que Lens dispute des affiches cruciales dans les semaines à venir. Vendredi déjà, il aimerait bien que son équipe s'impose contre Nantes pour sécuriser définitivement sa deuxième place. Et pourquoi pas titiller encore le PSG dans la course au titre ? Ce sera sans Saud Abdulhamid, qui sera suspendu. Il a écopé d'un carton rouge face à Nice samedi dernier (1-1) et a pris une punition de deux matchs par la commission de discipline.

Aguilar ou Abdulhamid face à l'OL ?

Piston droit de son état dans le système Sage, le footballeur de 26 ans a profité de la méforme et des blessures de Ruben Aguilar ces derniers mois pour prendre sa place dans le 11. D'abord remplaçant à son arrivée et durant la première moitié de saison, le Saoudien a enchaîné en 2026. Il compte 29 apparitions toutes compétitions confondues, pour 18 titularisations.

Saud Abdulhamid ne participera pas non plus au choc face au Paris Saint-Germain le 13 mai, mais reviendra dans le groupe pour l'ultime rencontre de l'exercice 2025-2026. Il fera le déplacement avec les Sang et Or à Décines le 17 mai pour défier l'OL. Un duel avec de l'enjeu avant une possible finale de Coupe de France pour les Lensois ? Cela dépendra en partie des résultats du week-end.