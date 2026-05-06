La compo et le direct… Suivez OL Lyonnes - Montpellier

Dernier match de saison régulière pour les joueuses d’OL Lyonnes face à Montpellier ce mercredi (17h). Elles viennent d’éliminer Arsenal en Ligue des champions, et défieront le PSG en finale de Coupe de France dimanche (15h30).

Elles l’ont fait. Les Lyonnaises sont parvenues à renverser Arsenal après la défaite du match aller (1-2). Au Parc OL, elles se sont imposées (3-1), et retrouveront le Barça en finale le 23 mai prochain. Avant cela, elles disputeront leur demi-finale de Première Ligue face au FC Nantes le samedi 16 mai (18h). Concernant cette semaine, les coéquipières de Lily Yohannes la finiront à Valenciennes face au PSG pour la finale de la Coupe de France dimanche (15h30).

Montpellier avant un mois de mai dantesque

Mais d’abord, place à Montpellier, au GOLTC, en baisser de rideau de la phase régulière de Première Ligue. Dernière journée oblige, cette rencontre fera partie d’un multiplex mercredi (17h). Plus aucun enjeu pour les Rhodaniennes, déjà assurées de terminer en tête après avoir écrasé le championnat. Jonatan Giraldez devrait faire tourner son effectif car les titulaires d'Arsenal seront sûrement celles de Paris. Les Montpelliéraines, elles, ne sont pas encore sauvées. Dixièmes, elles sont à égalité avec Lens, onzième et premier relégable, mais possèdent une meilleure différence de buts. Pour se sauver, elles doivent simplement faire aussi bien, voir mieux, que les Sang et Or qui affrontent le Paris FC. Suivez cette rencontre en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la Première Ligue.

La composition d'OL Lyonnes : Belhadj - Sombath, Tarciane, Fathallah, Svava - Damaris, Shrader, Chicha Douvier - Becho, Katoto, Rafalski