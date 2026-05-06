Dimanche soir contre Rennes, le Parc OL n'a pas affiché complet. Néanmoins, il régnait une atmosphère comme il en existe peu souvent à Décines. Les prémices d'une ambiance XXL à prévoir contre Lens dans un peu plus de dix jours.

La raison voudrait de ne pas s'enflammer. Le coeur peut difficilement faire comme si de rien n'était. A deux journées de la fin de la Ligue 1, l'OL est actuellement troisième avec deux points d'avance sur Lille et quatre sur Rennes. La posture est plus que favorable, mais le château de cartes peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Mais comment ne pas comprendre des supporters qui attendent ça depuis six ans. Oui, la Ligue des champions est plus que jamais à la portée des Lyonnais. Dimanche soir, ces derniers ont mis toutes les chances de leur côté, en s'imposant face aux Rennais (4-2). Une victoire célébrée comme il se doit avec le Parc OL. Un stade qui n'affichait pas complet mais qui avait choisi de donner de la voix et ce, bien avant le coup d'envoi.

Une atmosphère spéciale contre Rennes

En entendant 51 460 spectateurs reprendre le "Ahou" dès l'entrée des joueurs, on a bien senti qu'il se passait quelque chose de spécial. Cela a continué durant plus de cent minutes, avec une ambiance électrique. Le scénario du match a aidé, mais à l'heure d'un espoir de retrouver la Ligue des champions, le Parc OL avait choisi de reprendre ses anciennes habitudes avec quelques mois d'avance. Il régnait une atmosphère particulière, à l'image de cette "holà" lancée et qui n'est pas forcément dans les coutumes décinoises. Passé par l'OL Académie et ayant connu quelques matchs en tribunes, Esteban Lepaul a avoué que le stade avait joué son rôle de douzième homme dimanche. "Ils ont poussé leur équipe à revenir dans le match et ça a forcément galvanisé les joueurs". Un constat partagé par Clinton Mata et Endrick après la rencontre."Les supporters ont été tops, a déclaré le Brésilien en français.C'était un match important pour le club, les joueurs, mais aussi les supporters. J'espère que ce sera pareil pour le prochain match."

Fonseca veut un stade tout blanc contre Lens

Ce dimanche, l'OL se déplace à Toulouse, mais pourra à nouveau compter sur un parcage comble. C'est une tendance depuis plusieurs mois et cela aide. Dans les moments positifs, comme dans les plus difficiles que ce soit l'été dernier ou dans la passe de neuf matchs sans victoires il y a encore quelques semaines."Je pense que c'est super important aussi de pouvoir célébrer avec eux, ils ont toujours été là, dès le début, même dans les moments difficiles, ils n'ont pas lâché, ils nous ont toujours poussés", a reconnu Clinton Mata. L'ovation reçue par Ernest Nuamah au moment de son entrée est le symbole de ce club qui a choisi la carte de l'unité même contre les vents contraires. Pris en grippe à un moment avant sa blessure, le Ghanéen n'a pas pu cacher son émotion en entendant ces applaudissement. Que ce soit à son entrée ou après le match quand les virages ont scandé son nom.

Si l'OL retrouve la Ligue des champions, ce sera la victoire de tous, après "en avoir vu de toutes les couleurs". Mais il reste encore un travail à finir. Que ce soit à Toulouse ou contre Lens, le 17 mai prochain. Un match qui va se jouer à guichets fermés et que tout le monde espère voir comme une fête, à commencer par Paulo Fonseca. "C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Samedi, je regardais la demi-finale de C1 de notre équipe féminine (3-1 contre Arsenal pour les Lyonnes). Plus de 20 000 personnes, c'était déjà énorme. Là (51 460), je n'ai pas de mots. J'attends que notre stade soit encore plein contre Lens lors de la dernière journée. Et que tout le monde vienne habiller en blanc." Le message est passé.