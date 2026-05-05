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Florent Balmont, entraîneur des U19 de l'OL et membre de l'OL Légendes
Florent Balmont, entraîneur des U19 de l’OL et membre de l’OL Légendes (crédit : David Hernandez)

OL Académie : les résultats du week-end

  • par Tristan Le Pezennec

    • Alors que la fin de saison se profile, trois équipes de l’Académie étaient sur les terrains ce week-end. Elles ont toutes perdu.

    Sale week-end pour l’Académie. Il y en a des comme ça, où rien ne tourne dans le bon sens, rien n’est donné. Que ce soient les U19 et les U17 masculins ainsi que la réserve d’OL Lyonnes, ils avaient rendez-vous dimanche à 15h, pour leurs rencontres respectives.

    Les U19 ont dit adieu aux play-offs

    Les U19 de Florent Balmont avaient besoin d’une victoire à Metz pour continuer d’entretenir l’espoir de disputer les play-offs. Comme face au leader de la poule, Clermont, quelques semaines plus tôt (1-2), les jeunes Lyonnais se sont inclinés face à mieux classé (2-3). Deuxièmes au coup d’envoi, les Messins comptent désormais sept points d’avance sur Lyon, et ne peuvent plus être rejoints. Nouvelle désillusion pour les coéquipiers de Noah Duclieu, après l’élimination en Gambardella face à Rennes début avril (0-3). Menés 1-0, les jeunes pousses étaient parvenues à renverser Metz en infériorité numérique grâce à des buts de Walid Nechab et Nehemie Lurika. Mais ils ont terminé à neuf et ont finalement dû s’incliner dans les arrêts de jeu, sur un penalty lorrain (2-3). Il ne leur reste plus qu’un dernier match à jouer, dimanche (15h), à Meyzieu face à l’ASPTT Dijon.

    Les U17 toujours en course

    Les U17 se sont inclinés sur le même score, à Torcy (2-3). Invaincus depuis quatre rencontres, les joueurs de Samy Saci et Mour Paye avaient pourtant pris la rencontre par le bon bout, rentrant même aux vestiaires avec un avantage d’un but grâce à l’inévitable Jason Nkelenda. Mais en seconde période, les Franciliens ont grandement haussé leur niveau de jeu, inscrivant trois buts en l’espace de 18 minutes. La réduction de l’écart d’Ilan Khadraoui n’y changera rien, l'Olympique lyonnais s’incline (2-3) et reste deuxième de la poule C. Dans le même temps, Sochaux a gagné, et possède donc quatre points d’avance sur les coéquipiers de Mohamed Meguenni, à une journée de la fin. Les U17 peuvent encore se qualifier pour les play-offs mais il faudra terminer le boulot face à Thionville dimanche (15h) à Meyzieu, alors qu’ils restent sous la menace de Metz, troisième, deux points derrière.

    Défaite à Cannes pour la réserve d'OL Lyonnes

    Et jamais deux sans trois, donc. La réserve d’OL Lyonnes s’est inclinée sur la pelouse de l’AS Cannes (0-2). La troisième défaite de leur saison, la deuxième face à la formation azuréenne, déjà victorieuse à l’aller (1-2). Un but dans chaque mi-temps, et les Lyonnaises dans l’incapacité d’inquiéter outre mesure la gardienne cannoise. Elles ont bouclé là une deuxième rencontre sans marquer un but cette saison, en 19 matchs de championnat. Les joueuses de Julien Perney et Anthony Scaramozzino restent premières de la poule B de D3 féminine, mais voient leur adversaire du week-end revenir à une longueur. Il reste deux journées à disputer, face à la réserve de Montpellier et à Montauban, deux équipes du top 6.

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