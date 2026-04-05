L'OL descend du quart en Gambardella

Face au tenant du titre qu’est Rennes, l’OL n’a pas trouvé les ingrédients pour rejoindre le dernier carré. Battus 3-0, les Lyonnais disent adieux à la Coupe Gambardella.

Un petit tour à domicile et puis s’en va. Ce dimanche, les U18 de l’OL disputaient leur premier tour de Coupe Gambardella à la maison. Après quatre matchs à l’extérieur et contre des formations évoluant en Régional, les joueurs de Florent Balmont allaient se frotter à un adversaire d’un autre calibre. En quarts de finale, le tirage au sort avait mis Rennes sur la route de l’OL. La formation bretonne n’est autre que la tenante du titre et peut toujours croire à conserver son trophée. En effet, au GOLTC, les Rouge et Noir ont pris le meilleur sur l’OL.

Une formation lyonnaise inoffensive

Face à un public qui avait répondu présent malgré la programmation du match de Ligue 1 à la même heure, les coéquipiers de Kenan Doganay ont donné l’impression d’être pris par l’enjeu. Dans le 4-3-3 mis en place par Balmont, l’OL n’a rien montré pendant vingt minutes, étouffé par la pression du rendez-vous et adverse. Un réajustement tactique au milieu a permis de rééquilibrer les débats et Nechab n’est pas passé loin d’ouvrir le score à la 37e minute. C’est finalement dans le temps fort lyonnais que Rennes a fait mal. Sur un centre fuyant au deuxième poteau, Boukary Coulibaly a bien coupé la trajectoire pour ouvrir le score (1-0, 38e). Malheureusement pour les Lyonnais, les tenants du titre ont fait le break juste avant la pause grâce à Mouhammad Valmy, qui a bien suivi une parade de Barreau (2-0, 45e+2).

Des Lyonnais vite résignés

Au retour des vestiaires, l'OL a eu le ballon, mais ce sont bien les Rennais qui ont eu deux opportunités d'alourdir le score (48e, 57e). Kenan Doganay a bien posé une tête trop axiale sur un corner à l'heure de jeu, mais ce fut trop maigre pour espérer rapidement revenir dans le match et mettre le doute. Le suspense a d'ailleurs pris fin dans la foulée. Sur une longue ouverture, Quinonez a profité du jeu de corps de son coéquipier pour avaler l'espace et fixer Barreau. A 3-0, la messe était dite. Fin de parcours dans cette Coupe Gambardella pour les Lyonnais.