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Tarciane lors de Strasbourg - OL Lyonnes
Tarciane lors de Strasbourg – OL Lyonnes (RCSA_féminines)

Coupe de France féminine : revivez Strasbourg - OL Lyonnes

  • par David Hernandez
  • 7 Commentaires

    • Après la qualification en demi-finale de Ligue des champions jeudi, OL Lyonnes vise une finale de Coupe de France ce dimanche (16h).

    Une deuxième finale cette saison ? Ce dimanche (16h), les joueuses d'OL Lyonnes visent une deuxième confrontation contre le PSG pour le deuxième titre national en jeu avant le championnat. Avant de penser à Valenciennes et à la finale du 10 mai prochain, il faudra d'abord passer l'obstacle strasbourgeois. Une semaine après avoir concédé le nul à Strasbourg en Première Ligue (2-2), les Fenottes auront à coeur de prendre leur revanche. D'autant plus que la confiance a retrouvé les rangs lyonnais avec la qualification en demi-finale de Ligue des champions, jeudi contre Wolfsburg. Dans ce dimanche sportif à l'OL avec la Ligue 1 et la Coupe Gambardella, suivez en direct ce match sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la FFF.

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    7 commentaires
    1. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 15 h 56

      On sait pas trop où commenter cette aprêm... 🤔

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      1. janot06
        janot06 - dim 5 Avr 26 à 16 h 01

        Moi je suis sur l'autre fil.

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    2. Avatar
      Jarod777 - dim 5 Avr 26 à 16 h 36

      On peut voir Katoto et Hegerberg jouer en même temps et c'est assez terrible pour une des deux joueuses..

      Signaler
      1. Dede Passion 69
        Dede Passion 69 - dim 5 Avr 26 à 16 h 48

        Méchant, mais hélas tellement vrai !

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      2. OL-91
        OL-91 - dim 5 Avr 26 à 16 h 58

        Oui, mais l'une a un secret : 2 buts.

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    3. Avatar
      Jarod777 - dim 5 Avr 26 à 17 h 03

      Tu parles du penalty gentiment donné par Hegerberg qui fait un geste pour lui laisser ??

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      1. isabielle
        isabielle - dim 5 Avr 26 à 18 h 21

        J'vois que d'autres l'on vu 👍
        Au moins l'ambiance est bonne entr'elles...

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