Après la qualification en demi-finale de Ligue des champions jeudi, OL Lyonnes vise une finale de Coupe de France ce dimanche (16h).

Une deuxième finale cette saison ? Ce dimanche (16h), les joueuses d'OL Lyonnes visent une deuxième confrontation contre le PSG pour le deuxième titre national en jeu avant le championnat. Avant de penser à Valenciennes et à la finale du 10 mai prochain, il faudra d'abord passer l'obstacle strasbourgeois. Une semaine après avoir concédé le nul à Strasbourg en Première Ligue (2-2), les Fenottes auront à coeur de prendre leur revanche. D'autant plus que la confiance a retrouvé les rangs lyonnais avec la qualification en demi-finale de Ligue des champions, jeudi contre Wolfsburg. Dans ce dimanche sportif à l'OL avec la Ligue 1 et la Coupe Gambardella, suivez en direct ce match sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube de la FFF.