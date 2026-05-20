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Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
Afonso Moreira célébrant son but lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Afonso Moreira et Mathys De Carvalho sélectionnés avec les jeunes du Portugal

  • par Tristan Le Pezennec

    • Les Lyonnais Afonso Moreira et Mathys De Carvalho iront en sélection portugaise. Le premier rejoindra les Espoirs, alors que le deuxième disputera le tournoi de Toulon avec les U20.

    Afonso Moreira ne disputera pas la Coupe du monde avec le Portugal cet été. Malgré sa très bonne saison, le virevoltant ailier gauche de 21 ans partait de trop loin. La concurrence est rude en Seleção, particulièrement sur le front de l’attaque. Arrivé à l’OL pour 2 millions d’euros en provenance du Sporting, où il évoluait principalement avec la réserve, il aura surpris tout son monde en palliant avec brio la très longue absence de Malick Fofana, blessé à la cheville.

    Auteur de 8 buts et 11 passes décisives en 37 rencontres pour son premier exercice chez les professionnels, il aura des courtisans cet été. L’Olympique lyonnais cependant devrait rapidement le prolonger. En attendant, il vient d’être sélectionné avec les Espoirs portugais. Il disputera un match amical face à l’Irlande du Nord, le 3 juin.

    Mathys De Carvalho va disputer le tournoi Maurice Revello

    Mathys De Carvalho, lui, a été retenu avec les U20 du Portugal pour disputer le mythique tournoi de Toulon. Il fait partie des rares joueurs évoluant à l’étranger sélectionnés par Oceano Cruz. Avec lui nous avons Fabio Baldé (Hambourg) et Mateus Mané (Wolverhampton). Installé dans la rotation au milieu de terrain par Paulo Fonseca, le footballeur de 21 ans a disparu de la circulation. Il a été titulaire lors de six des huit matchs de la phase de ligue de la Ligue Europa. En Ligue 1, sur l’année 2026, il n’est apparu que 22 minutes sur la pelouse. Travailleur mais parfois trop neutre et balbutiant balle au pied, le natif de Lyon a encore des progrès à faire.

    Lors de la phase de groupes du tournoi Maurice Revello, De Carvalho et le Portugal affronteront le Japon (3 juin), la Côte d’Ivoire (6 juin), le Venezuela (8 juin) et le Canada (11 juin).

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