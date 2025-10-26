OL - Strasbourg (2-1) : Fofana, la grosse entorse de la soirée

Dans la belle victoire de l’OL contre Strasbourg, le gros point noir a été la sortie sur civière de Malick Fofana. L’ailier belge a pris la direction de l’hôpital pour passer des radios.

Les sourires étaient forcément présents au coup de sifflet final. La merveille de frappe enroulée d’Afonso Moreira a délivré tout un stade et surtout toute une équipe qui cherchait à mettre un terme à sa mauvaise série de deux défaites de suite en Ligue 1. Seulement, le visage positif ne pouvait laisser de côté la tristesse qui a touché ce groupe de l’OL, ce dimanche face à Strasbourg (2-1). À la 67e minute, un tournant a eu lieu dans ce match avec l’exclusion de Doukouré pour un tacle par derrière sur Malick Fofana. Un attentat dont Liam Rosenior a quand même jugé bon qu’il ne valait pas un rouge mais qui a envoyé directement l’ailier belge à l’hôpital.

Des examens complémentaires pour connaitre la vraie gravité

D'ailleurs, selon nos informations, les propos strasbourgeois sur cette action en ont choqué plus d'un dans les coursives du Parc OL, les images parlant pour elles-mêmes. Sorti sur civière et sous les applaudissements de tout un stade, Fofana a tout de suite pris la direction de l’hôpital pour y passer des radios. "Les images ne sont pas rassurantes, on va entendre pour en savoir plus", soufflait Jorge Maciel après la rencontre. Selon les informations recueillies par Olympique-et-Lyonnais, il y aurait bien entorse mais pas au niveau du genou. Toutefois, des examens complémentaires vont être faits pour connaitre la véritable gravité de la blessure. Quoi qu’il en soit, c’est un vrai coup dur pour l’OL, qui n’avait pas besoin de ça offensivement.