OL - Strasbourg (2-1) : Fofana, la grosse entorse de la soirée

Dans la belle victoire de l’OL contre Strasbourg, le gros point noir a été la sortie sur civière de Malick Fofana. L’ailier belge a pris la direction de l’hôpital pour passer des radios.
Les sourires étaient forcément présents au coup de sifflet final. La merveille de frappe enroulée d’Afonso Moreira a délivré tout un stade et surtout toute une équipe qui cherchait à mettre un terme à sa mauvaise série de deux défaites de suite en Ligue 1. Seulement, le visage positif ne pouvait laisser de côté la tristesse qui a touché ce groupe de l’OL, ce dimanche face à Strasbourg (2-1). À la 67e minute, un tournant a eu lieu dans ce match avec l’exclusion de Doukouré pour un tacle par derrière sur Malick Fofana. Un attentat dont Liam Rosenior a quand même jugé bon qu’il ne valait pas un rouge mais qui a envoyé directement l’ailier belge à l’hôpital.
Des examens complémentaires pour connaitre la vraie gravité
D'ailleurs, selon nos informations, les propos strasbourgeois sur cette action en ont choqué plus d'un dans les coursives du Parc OL, les images parlant pour elles-mêmes. Sorti sur civière et sous les applaudissements de tout un stade, Fofana a tout de suite pris la direction de l’hôpital pour y passer des radios. "Les images ne sont pas rassurantes, on va entendre pour en savoir plus", soufflait Jorge Maciel après la rencontre. Selon les informations recueillies par Olympique-et-Lyonnais, il y aurait bien entorse mais pas au niveau du genou. Toutefois, des examens complémentaires vont être faits pour connaitre la véritable gravité de la blessure. Quoi qu’il en soit, c’est un vrai coup dur pour l’OL, qui n’avait pas besoin de ça offensivement.
Si le genou n'a pas pris c'est déjà une bonne chose, mais bon attendons en effet les examens complémentaires.
Le foot est tellement devenue une grosse machine à pression ( l'argent qui est aussi derrière tout ça) que les joueurs ne se rendent même plus compte si les fautes qu'ils font sont dangereuses ou pas...
La plupart du temps les agresseurs après leurs fautes se mettent dans des états pas possible, c'est à se demander si ils sont pas complètement dopés ?...
Je jouais défenseur, et ça m'est arrivé de mettre des coups sans le vouloir, de faire sauter en l'air un joueur en voulant arracher un ballon. Ou tout simplement de dégoupiller et de mettre un coup. Il y a l'envie qui parle, la maladresse, la vitesse, plein de chose. Je n'ai jamais blessé personne mais ça aurait pu arriver. Inversement j'ai moi-même subit une agression qui m'a mis au bord des croisés. Par un ami d'enfance... Tout ça pour dire que c'est le foot. Alors OK eux ce sont des professionnels et moi un footballeur du dimanche, mais un joueur qui met un tacle de boucher n'est pas un dopé, ni un assassin ni quoi que ce soit. C'est un joueur de foot.
L'Équipe évoque une grosse entorse ou un possible tibia péroné... Espérons une petite entorse... Ce qui m'embête c'est la douleur du joueur. Ça laisse penser à une énorme entorse ou effectivement un tibia qui grince...
C'est embêtant car on va perdre en qualité, sur le terrain et sur le banc...
J'espère que le prochain article sur le sujet sera "Fofana : plus de peur que de mal"