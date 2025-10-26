Dans un match électrique, l’OL fait tomber Strasbourg (2-1)

Pour cette clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’OL et Strasbourg se sont livrés une vraie bataille, parfois à la limite. Grâce à Afonso Moreira, les Lyonnais retrouvent le goût de la victoire (2-1).

On promettait du spectacle ce dimanche soir à Décines. L’opposition entre l’OL et Strasbourg avait de quoi mettre l’eau à la bouche. Deux équipes du haut de tableau, qui proposent du jeu et qui avaient des objectifs différents. La promesse d’avant-match a été au rendez-vous avec une affiche plaisante à voir et une victoire lyonnaise (2-1). Ce qui était moins attendu était peut-être l’électricité qui a régné sur la pelouse entre les vingt-deux acteurs mais aussi sur le banc.

Si les deux équipes ont joué avec leurs forces, le match s’est malgré tout retrouvé haché à plus d’une reprise, à cause de prises de bec et d’un arbitre trop long à dégainer ses cartons pour calmer tout le monde. À ce petit jeu de la soupape qui risque d’imploser, les Alsaciens ont perdu, à l’image de ce rouge pour Doukouré, entraînant la sortie sur civière de Malick Fofana.

Tolisso rate le coche sur penalty

On était déjà en deuxième mi-temps et les esprits avaient déjà commencé à s’échauffer depuis de longues minutes. Sous la pluie décinoise, l’OL avait choisi d’évoluer sans numéro 9 de formation. Une habitude désormais dans les chocs de Ligue 1, sauf que cette fois, la mission du faux avant-centre a été confiée à Pavel Sulc. Le Tchèque a eu fort à faire avec Mamadou Sarr, mais comme souvent il n’a pas rechigné à l’effort, lui permettant d’avoir la première grosse occasion du match à la 13e. Ce fut à peu près tout pour le 10 lyonnais dans une première mi-temps où chaque équipe a eu son temps fort.

C’est malheureusement Strasbourg qui en a profité en premier sur une tête trop molle de Morton. Dans son rôle de meilleur buteur de Ligue 1, Panichelli a ouvert la marque sur une belle tête plongeante (0-1, 25e). On aurait pu penser que ce but aurait mis un coup derrière la tête de l’OL. Il n’en a rien été puisque sur une merveille d’ouverture de Morton, Fofana a poussé Doukouré à la faute et au csc (1-1, 31e). Le momentum avait changé et les Lyonnais auraient pu encore plus en profiter suite à un penalty sifflé.

Une deuxième mi-temps de combat

Malheureusement, la malédiction d’octobre poursuit la formation de Paulo Fonseca avec un troisième raté dans l’exercice. Après Sulc et Maitland-Niles, Tolisso s’est ajouté à la liste, lui qui avait obtenu la précieuse opportunité (43e). À 1-1 à la pause, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Non pas au nombre d'occasions, puisque Greif et Penders n’ont rien eu à faire durant le second acte. Mais, dans la tension de ce choc, les esprits se sont échauffés et c’est avant tout une bataille de tranchées qui a eu lieu à Décines.

Suite à l’exclusion strasbourgeoise à la 67e, le match s’est transformé en attaque - défense avec les entrées de Satriano, Ghezzal et Moreira. Dans une semaine dont il se souviendra longtemps, le Portugais a encore une fois délivré le Parc OL avec une merveille de ballon enroulé côté opposé ! La bataille a été rude, voire acharnée, mais l'OL se fait du bien avec cette victoire !