Dans un match électrique, l’OL fait tomber Strasbourg (2-1)

Pour cette clôture de la 9e journée de Ligue 1, l’OL et Strasbourg se sont livrés une vraie bataille, parfois à la limite. Grâce à Afonso Moreira, les Lyonnais retrouvent le goût de la victoire (2-1).
On promettait du spectacle ce dimanche soir à Décines. L’opposition entre l’OL et Strasbourg avait de quoi mettre l’eau à la bouche. Deux équipes du haut de tableau, qui proposent du jeu et qui avaient des objectifs différents. La promesse d’avant-match a été au rendez-vous avec une affiche plaisante à voir et une victoire lyonnaise (2-1). Ce qui était moins attendu était peut-être l’électricité qui a régné sur la pelouse entre les vingt-deux acteurs mais aussi sur le banc.
Si les deux équipes ont joué avec leurs forces, le match s’est malgré tout retrouvé haché à plus d’une reprise, à cause de prises de bec et d’un arbitre trop long à dégainer ses cartons pour calmer tout le monde. À ce petit jeu de la soupape qui risque d’imploser, les Alsaciens ont perdu, à l’image de ce rouge pour Doukouré, entraînant la sortie sur civière de Malick Fofana.
Tolisso rate le coche sur penalty
On était déjà en deuxième mi-temps et les esprits avaient déjà commencé à s’échauffer depuis de longues minutes. Sous la pluie décinoise, l’OL avait choisi d’évoluer sans numéro 9 de formation. Une habitude désormais dans les chocs de Ligue 1, sauf que cette fois, la mission du faux avant-centre a été confiée à Pavel Sulc. Le Tchèque a eu fort à faire avec Mamadou Sarr, mais comme souvent il n’a pas rechigné à l’effort, lui permettant d’avoir la première grosse occasion du match à la 13e. Ce fut à peu près tout pour le 10 lyonnais dans une première mi-temps où chaque équipe a eu son temps fort.
C’est malheureusement Strasbourg qui en a profité en premier sur une tête trop molle de Morton. Dans son rôle de meilleur buteur de Ligue 1, Panichelli a ouvert la marque sur une belle tête plongeante (0-1, 25e). On aurait pu penser que ce but aurait mis un coup derrière la tête de l’OL. Il n’en a rien été puisque sur une merveille d’ouverture de Morton, Fofana a poussé Doukouré à la faute et au csc (1-1, 31e). Le momentum avait changé et les Lyonnais auraient pu encore plus en profiter suite à un penalty sifflé.
Une deuxième mi-temps de combat
Malheureusement, la malédiction d’octobre poursuit la formation de Paulo Fonseca avec un troisième raté dans l’exercice. Après Sulc et Maitland-Niles, Tolisso s’est ajouté à la liste, lui qui avait obtenu la précieuse opportunité (43e). À 1-1 à la pause, les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Non pas au nombre d'occasions, puisque Greif et Penders n’ont rien eu à faire durant le second acte. Mais, dans la tension de ce choc, les esprits se sont échauffés et c’est avant tout une bataille de tranchées qui a eu lieu à Décines.
Suite à l’exclusion strasbourgeoise à la 67e, le match s’est transformé en attaque - défense avec les entrées de Satriano, Ghezzal et Moreira. Dans une semaine dont il se souviendra longtemps, le Portugais a encore une fois délivré le Parc OL avec une merveille de ballon enroulé côté opposé ! La bataille a été rude, voire acharnée, mais l'OL se fait du bien avec cette victoire !
On a souffert, trop pour un match à la maison, même à 11 contre 10 pendant plus de 20 minutes, mais cette victoire est un véritable soulagement pour nous supporteurs et va faire du bien au moral de l'équipe avant la série à venir !
Afonso est prometteur, il en veut et il est récompensé.
Espérons que Malick ne soit pas gravement blessé...
Nous sommes nul!
On a pas d'attaquants!
On a pas de banc!
On a pas de sous!
On a un coach qui ne sait pas se tenir!
Mais on va finir champion de France !
😂👌
Nous ne sommes pas nuls, le reste est vrai, sauf pour le "on va finir champion de France" parce qu'y faut pas abuser quand même !
Je suis terriblement déçu de l'équipe de Strasbourg ! Je m'attendais à une équipe joueuse et talentueuse mais c'était des hargneux sans maîtrise. Des jeunes qui se croient trop beaux et qui subiront des désillusions. En plus deux anciens de club en rage de se venger.
Trop bon cette victoire, je n'aurais pas parié là dessus
Mauvaise nouvelle, Malick
L'arbitre était lyonnais ce soir, j'ai trouvé
...ou le VAR... Tout de même quand c'est l'OL, c'est qu'ils n'ont pas pu faire autrement.
Sur quelles actions l'arbitre était lyonnais?
J'ai trouvé son arbitrage bon, aucune décision litigieuse et ne favorisant au une des deux équipes.. Le seul reproche est qu'il aurait pu sortir des cartons plus tot mais sinon il a été excellent
La seule chose que je vois c'est Tagliafico qui finit sans un jaune.
Dur dur, rarement vu autant peu de tirs dans un match.
On s'en sort bien, 3pts de pris.
Fait chier on perd Fofana.
Bravo Moreira, j'espère que Fonseca va le mettre titulaire lors de la prochaine rencontre...
Quel plaisir d’avoir (encore) battu une équipe prétendante aux places européenne et quel but d’Afonso !
Prions pour que Malick ne soit pas grièvement blessé et bravo à l’équipe qui n’a rien lâché.
Ça va être long jusqu'au mercato pour un avant centre...
Et AMN, il faut qu'il arrête de jouer trop dilettante.
Je n'aurais pas misé un kopeck sur notre victoire, et le plus impressionnant est qu'on a tenu le choc physiquement et que Strasbourg, au final, a été assez inoffensif. On bat une grosse équipe en ratant un penalty. Par contre, le débat sur l'apport de Fofana risque d'être réglé pendant un bon bout de temps, parce que ce sera déjà miraculeux si on le revoit cette année.
Au courage, à la hargne et au métier. Si on avait joué avec ce niveau d'envie contre Toulouse et Nice, on serait encore bien plus haut ce soir.
Pour te taquiner légèrement gOLdorak, je dirais que les 2 hommes du match sont Fofana (TITULAIRE) qui en position de 2eme arrière gauche a fait basculer le match en marquant et en provoquant le carton rouge.
Elle l'autre homme du match est Moreira, (EN SUPER SUB) qui marque le 2eme!
Pour Moreira, tu peux difficilement me donner tort. Je voulais le voir, je l'ai vu.
Pour Fofana, on remerciera surtout le strasbourgeois de précipiter dans son propre but un tir non cadré. Parce que pour le reste, Fofana on ne l'aura vu que le temps de se faire envoyer à l’hôpital.
Pfff quelle mauvaise foi!
Fofana a du défendre tout son match .
Il a été en position d'attaquant 2 fois, quand on l'a lancer pres du but, il a été décisif et c'est ce qu'on lui demande.
Salut,
Eh ben 3 points qui font du bien 🤩
Un match d’une très grosse intensité , un combat de tous les instants.
Autant Strasbourg quand ils jouent au foot ils sont très bons, mais alors en dehors qu’est-ce qu’ils sont détestables entre l’anti jeu et les fautes incessantes.
En parlant de ça, j’ai très peur pour Malick, depuis le début du championnat on voit qu’il y a un contrat sur lui très rarement sanctionné.
Pour en revenir à Lyon, encore un penalty raté, autant ne pas en obtenir…
Et le but d’Afonso quel bijou !
Quel pied ...quel but de Moreira! Mais quel but!
J espere que c est pas trop grave pour Malick.
Oui espérons
Je le remets là, car c'est assez exceptionnel ce truc qui m'arrive ! :
YES !
Je viens d'assister à notre super but de Moreira sur...........mon transistor sur RTL , comme au bon vieux temps !!! 😜
Plus d'internet!
Décalage de plusieurs minutes entre la radio et la télé , étonnant ....
Bises à tous ceux qui nous voyaient prendre une volée .
ALLEZ L'OL ! 💖💙
C'était un gros test et un tournant , on voit que l'équipe peut finir dans le top 5
Moreira ça va être un crack
S'il n'a pas de blessure
Cette victoire je ne l'attendais pas! Quel bonheur! Un match gagné avec les cojones en ne prenant qu'un but (PSG en a pris 3).
Se farcir, l'OM, Lens, Lille et Strasbourg...Chapeau
J'apprécie Rémy quand il déclare que Strasbourg était venu avec des idées !
On sait lesquelles maintenant.
À tout les coups, Fonsceca va mettre Abner à la place Fofana
Sur les paris RMC a midi, personne ne voyait perdre Strasbourg , les Courbis, charbonnier et consorts
J'étais fou en les écoutant en rentrant
Bises a cette bande de tocards
En meme temps on a eu un peu de c ul comme on dit
C'est vrai mais comme on n'en avait pas eu face à Toulouse, comme on dit, ça se compense à l'échelle d'une saison.
Tant mieux si ça se compense rapidement.
Ouais on est les meilleurs avec les moyens qu'on a
On ne pourrait pas jouer avec à la fois Malick et Afonso ? Avec ces deux joueurs rapides et techniques, ça pourrait être pas mal du tout.
A deux devant en 4-4-2, ou même avec Martin en tant que point d'appui dans un 4-2-3-1, je pense que ça pourrait le faire.
L'important c'est les 3 points
normalement c'est 3-1 le tarif pour Strasbourg , et encore leur gardien a fait de gros arrêts face à Sulc notamment
Il n'est pas logique de mettre le but de Malick au compte de Doukouré qui n'a pas réussi à arrêter la balle.
le coach à la tête de memphis , ne comprend pas le rouge ....
Et ce co...nnard a gueulé tout le match sur le banc de touche , l'arbitre aurait du le sortir .
Franchement, il n'a pas la tête à comprendre. Il est aussi immature que la moitié de son groupe.
J ´avais raison d ‘y croire après le penalty raté .je sentais qu’ils ne voulaient rien lâcher. Notre virage nord est en feu . On quitte juste le stade. Quelle soirée encore!!!❤️💙 bonne nuit les gones.
L'entraineur de Strasbourg vient dire que son joueur ne devrait pas avoir de carton rouge