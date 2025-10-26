OL - Strasbourg (2-1) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Dans un match qui a senti la poudre, l'OL aurait pu se mettre à l'abri bien plus tôt. Mais grâce à sa solidité défensive et au bijou de Moreira, les Lyonnais retrouvent la victoire. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a bien aimé

Le match de patron de Niakhaté

Sa première intervention a montré le ton de son match. Meilleur buteur de la Ligue 1, Panichelli a goûté au tacle plein d’autorité de Moussa Niakhaté. Cinq minutes plus tard, un tacle glissé dans la surface a parfaitement coupé la trajectoire du centre strasbourgeois et dont l’attaquant argentin était déjà prêt à profiter. Dans cette soirée, les occasions n’ont pas forcément été des plus nombreuses que ce soit pour l’OL ou pour Strasbourg. Mais dans le duel qui l’attendait, Niakhaté a parfaitement muselé Panichelli et surtout a toujours eu la bonne idée d’être bien placé. Que ce soit dans la lecture de bons ballons dans la profondeur, que sur les passes dans les petits espaces. Il y a eu quelques prises de risques sur la fin de match, mais le taulier Niakhaté a envoyé un message dans le sillage de son équipe avec le retour de la victoire.

On a moins aimé

Encore un penalty raté

Le nom des tireurs a beau changer, rien ne change à l’OL. Pour la troisième fois en un mois, la formation rhodanienne a failli dans cette exercice. Contre Salzbourg, le raté de Sulc n’avait eu aucune incidence. Seulement, depuis deux matchs, cette défaillance coûte des points aux Lyonnais. On a assez tapé sur Ainsley Maitland-Niles pour son tir réalisé avec une certaine nonchalance pour ne pas regretter celui de Corentin Tolisso avant la pause. Cela est d’autant plus frustrant que le capitaine lyonnais était allé le chercher tout seul comme un grand en provocant Barco dans la surface. Mais, encore une fois, le choix du tir reste problématique. En choisissant une frappe axiale, le numéro 8 rhodanien souhaitait éviter une parade du gardien. Cela pouvait clairement s’entendre si et seulement si, la conviction avait été au rendez-vous. En ne choisissant ni la panenka, ni la frappe en force sous la barre, Tolisso s’est trompé et a empêché l’OL de faire la course en tête.