Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Maitland-Niles suspendu pour OL - Le Havre

  • par David Hernandez

    • En même temps que les virages se voyaient fermés partiellement, Ainsley Maitland-Niles a également écopé d’un match de suspension. L’Anglais sera suspendu pour OL - Le Havre, ce dimanche (15h).

    Il a été l’un des sujets de la conférence de presse mercredi avant OL - Go Ahead Eagles et à raison. Depuis le début de la saison, Ainsley Maitland-Niles alterne le bon et le moins bon, cristallisant les critiques chez les supporters. Ce n’est pas son match à Lorient dimanche dernier qui a arrangé son cas. Peu à son avantage dès le début du match, l’Anglais a vu par deux fois l’arbitre dégainer un carton jaune. En l’espace de cinq minutes, Maitland-Niles a donc reçu deux jaunes et rejoint prématurément le vestiaire dès la 42e minute. Un cinquième carton rouge pour l’OL et une infériorité numérique qui a encore poussé la formation lyonnaise à puiser dans ses réserves pour revenir (en vain) dans la partie.

    Deuxième rouge avec l'OL

    Exclu pour la première fois depuis le 3 mars 2024 face au RC Lens, le latéral droit de l’OL attendait de connaitre sa sanction finale. Elle se limitera au simple match automatique qu’entraîne un carton rouge. Réunie mercredi soir, la commission de discipline de la LFP n’a suspendu l’Anglais qu’à un match. Il purgera dès ce dimanche (15h) face au Havre. Ainsley Maitland-Niles sera donc disponible pour le match de Coupe de France contre le FC Saint-Cyr Collonges.

