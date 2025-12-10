Titulaire en début de saison, Rémy Descamps assurait bien son rôle avant de se blesser contre Rennes. Depuis, Dominik Greif a pris la place. Mais le Français se montre combatif.

Arrivé à l'OL en 2024-2025, Rémy Descamps avait disputé seulement trois matchs avec le club la saison dernière. En 2025-2026, profitant du départ de Lucas Perri et du recrutement tardif de Dominik Greif, il compte déjà cinq apparitions, et fêtera la sixième jeudi contre Go Ahead Eagles (21 heures).

4 matchs sans prendre de buts en 5 apparitions

Nous sommes donc à peine à la mi-décembre, et le portier de 29 ans s'apprête à tripler son nombre de rencontres sous les couleurs lyonnaises. Avec une certaine réussite en plus, puisqu'il a validé quatre clean-sheets, quand son compteur affichait zéro à l'issue de l'exercice précédent.

Malgré ses premières bonnes prestations à l'été, l'ancien joueur de Nantes a connu un coup d'arrêt. Ayant terminé la confrontation face à Rennes touché aux doigts, il n'a pas pu enchaîner. Derrière, Dominik Greif s'est imposé, lui qui est venu avec le statut de numéro 1 pour ce poste si particulier.

"La concurrence fait avancer"

Néanmoins, cela ne démotive pas son concurrent français, qui veut se battre pour donner des maux de tête au staff. "Ça fait partie du jeu. Il faut bien travailler et montrer de quoi on est capable pour pousser l’autre, explique-t-il. Je me maintiens au même niveau d’exigence pour aller chercher ce que je veux. C’est le coach qui choisit qui joue et quand. La discussion lui revient, mais bien sûr, la concurrence fait avancer."

Dans son discours, on sent tout de même une pointe de regret après ce pépin physique qui l'a éloigné des terrains de mi-septembre à fin octobre. "Ce sont des phases difficiles, reconnaît-il. On sait que chaque athlète peut être confronté à la blessure. Dans mon cas, j'étais titulaire, malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là. À moi de bosser à l'entraînement et de montrer que je peux prétendre à cette place (de numéro 1), qu'elle peut me revenir."