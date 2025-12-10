Actualités
Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
Rémy Descamps, nouveau gardien de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : Rémy Descamps parle de sa blessure et de son retour sur le banc

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Titulaire en début de saison, Rémy Descamps assurait bien son rôle avant de se blesser contre Rennes. Depuis, Dominik Greif a pris la place. Mais le Français se montre combatif.

    Arrivé à l'OL en 2024-2025, Rémy Descamps avait disputé seulement trois matchs avec le club la saison dernière. En 2025-2026, profitant du départ de Lucas Perri et du recrutement tardif de Dominik Greif, il compte déjà cinq apparitions, et fêtera la sixième jeudi contre Go Ahead Eagles (21 heures).

    4 matchs sans prendre de buts en 5 apparitions

    Nous sommes donc à peine à la mi-décembre, et le portier de 29 ans s'apprête à tripler son nombre de rencontres sous les couleurs lyonnaises. Avec une certaine réussite en plus, puisqu'il a validé quatre clean-sheets, quand son compteur affichait zéro à l'issue de l'exercice précédent.

    Malgré ses premières bonnes prestations à l'été, l'ancien joueur de Nantes a connu un coup d'arrêt. Ayant terminé la confrontation face à Rennes touché aux doigts, il n'a pas pu enchaîner. Derrière, Dominik Greif s'est imposé, lui qui est venu avec le statut de numéro 1 pour ce poste si particulier.

    "La concurrence fait avancer"

    Néanmoins, cela ne démotive pas son concurrent français, qui veut se battre pour donner des maux de tête au staff. "Ça fait partie du jeu. Il faut bien travailler et montrer de quoi on est capable pour pousser l’autre, explique-t-il. Je me maintiens au même niveau d’exigence pour aller chercher ce que je veux. C’est le coach qui choisit qui joue et quand. La discussion lui revient, mais bien sûr, la concurrence fait avancer."

    Dans son discours, on sent tout de même une pointe de regret après ce pépin physique qui l'a éloigné des terrains de mi-septembre à fin octobre. "Ce sont des phases difficiles, reconnaît-il. On sait que chaque athlète peut être confronté à la blessure. Dans mon cas, j'étais titulaire, malheureusement, c'est arrivé à ce moment-là. À moi de bosser à l'entraînement et de montrer que je peux prétendre à cette place (de numéro 1), qu'elle peut me revenir."

    à lire également
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 10 Déc 25 à 18 h 10

      Que ce soit l'un ou l'autre ce sont des bons gardiens, avec leurs qualités et leurs défauts mais de bons gardiens.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina 17:35
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps parle de sa blessure et de son retour sur le banc 16:50
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Tactique, Maitland-Niles... Paulo Fonseca s'exprime avant OL - Go Ahead Eagles 16:00
    Des supporters devant le Parc OL
    OL - Saint-Cyr Collonges : la billetterie lancée, le club organise une initiative solidaire 15:10
    Paulo Fonseca, coach de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : Paulo Fonseca à nouveau très prudent 14:20
    Orel Mangala et Benjamin André lors d'OL - Lille en Coupe de France
    Tanner Tessmann et Orel Mangala sont forfaits pour OL - Go Ahead Eagles 13:35
    Rémy Descamps, gardien de l'OL
    OL - Go Ahead Eagles : avec Rémy Descamps dans les buts 13:00
    Manchester United - OL : un jour spécial pour Melvine Malard 12:35
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les supporters de l'OL face à Reims
    OL - Go Ahead Eagles : beaucoup de Néerlandais, mais une faible affluence à venir ? 11:50
    Wendie Renard sur son penalty lors d'OL Lyonnes - Wolfsburg
    Manchester United - OL Lyonnes : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Ligue des champions : premier duel entre Manchester United et l'OL Lyonnes 10:10
    L'OL et Alexandre Aulas associés pour longtemps dans l'évènementiel 09:25
    Ingrid Engen félicite Melchie Dumornay, auteure d'un doublé lors d'Arsenal - OL
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes veut relever le défi Manchester United 08:40
    Futur adversaire de l'OL, qui est Go Ahead Eagles ? 08:00
    Le plateau de TKYDG
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 8 décembre en podcast  07:30
    Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
    L'OL Lyonnes au complet pour affronter Manchester United 09/12/25
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : deux montants touchés par Lorient, une anomalie pour l'OL 09/12/25
    Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges 09/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut