Actualités
Les joueuse de l'OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l'entraînement
Les joueuse de l’OL Lyonnes (Dumornay, Renard) à l’entraînement (crédit : David Hernandez)

L'OL Lyonnes au complet pour affronter Manchester United

  • par Gwendal Chabas
  • 4 Commentaires

    • Aucun pépin physique n'est à déplorer du côté de l'OL Lyonnes avant de rencontrer Manchester United. Si le groupe ne sera communiqué qu'à 20 heures, Jonatan Giráldez a confirmé qu'il avait l'ensemble de l'effectif à disposition.

    Voilà une bonne nouvelle pour l'OL Lyonnes. Alors que son marathon jusqu'à la trêve hivernale a démarré par un succès 3 à 0 à Dijon samedi, personne ne manque à l'appel pour le déplacement à Manchester. Ce mercredi, Jonatan Giráldez disposera donc l'ensemble de ses joueuses pour composer un 11 compétitif en Ligue des champions, tout en jonglant avec un calendrier resserré.

    Retour de Renard et Diani

    Absentes ce week-end, Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Elma Juntilla Nelhage, Inès Benyahia et Teagan Micah seront bien disponibles. Touchées durant la coupure internationale mais bien présentes en Bourgogne, Selma Bacha et Marie-Antoinette Katoto postulent également. Le club dévoilera le groupe officiellement à 20 heures.

    Le coup d'envoi de la rencontre est programmé à 21 heures le 10 décembre. Il s'agira d'une première entre les deux formations. Pour les Lyonnaises, ce sera l'occasion de retrouvailles avec Melvine Malard, qui a quitté les Fenottes en 2023. Entre Anglaises et Françaises, nous devrions assister à un beau choc en perspective. Les deux équipes se trouvent dans le top 4 de la phase de la classement et ont gagné trois de leurs quatre matchs pour l'instant.

    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL
    4 commentaires
    1. isabielle
      isabielle - mar 9 Déc 25 à 18 h 26

      Next stop...Manchester 🤗👌
      https://www.instagram.com/p/DSDHemCDC4f/?utm_source=ig_web_copy_link

      Signaler
    2. isabielle
      isabielle - mar 9 Déc 25 à 18 h 32

      Combien de km entre Lyon et Manchester...les filles ?..😉
      https://www.instagram.com/reel/DSC78kIjBXe/?utm_source=ig_web_copy_link

      Signaler
      1. Avatar
        brad - mar 9 Déc 25 à 19 h 00

        c'est des blondes !

        Signaler
    3. Avatar
      brad - mar 9 Déc 25 à 18 h 50

      Si il met Wendie DC droit, alors je verrais bien Alice jouer a ses côtés et devant elle en 6 Egurola pour couper les ailes de Malard qui bouge beaucoup devant........
      Horan -Shrader s'impose au milieu, Yoannès un peu tendre pour la bagarre , Inés peut se prendre une mi temps et continuer de s'aguerrir.........
      On va voir si nos deux pointes seront réalistes , car Liana Joseph pourtant absente depuis un moment mène pourtant le bal des buteuses.

      Signaler

