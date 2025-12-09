Actualités
Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient – OL (Photo by Damien Meyer / AFP)

Ligue 1 : deux montants touchés par Lorient, une anomalie pour l'OL

  • par Gwendal Chabas

    • Dimanche soir, Lorient a touché deux fois les montants contre l'OL (1-0). C'est autant que les 14 précédents adversaires des Lyonnais en Ligue 1.

    On ne peut pas dire que l'OL a eu la baraka dimanche à Lorient. Il s'est incliné 1 à 0 sur un but inscrit par Pablo Pagis, mais la balle lui est arrivée idéalement dessus suite à une déviation malheureuse de Mathys de Carvalho. Les Rhodaniens ont en plus écopé d'un carton rouge juste avant la pause par Ainsley Maitland-Niles. Sans compter le gardien lorientais Yvon Mvogo, qui a réalisé quelques parades.

    Néanmoins, le manque de chance serait évidemment un argument trop simpliste pour résumer ce revers mérité. De l'autre côté, les Merlus ont proposé de belles séquences et ont eu plusieurs opportunités de faire définitivement la différence. En fin de partie, les situations chaudes se sont multipliées devant Dominik Greif. De plus, les Bretons ont touché du bois à deux reprises.

    L'OL a touché cinq fois les poteaux en Ligue 1

    Le buteur, Pagis, a trouvé le poteau de l'Olympique lyonnais sur un coup franc à la 35e minute. Puis, Arsène Kouassi a eu la même déveine à la 85e. Deux tentatives qui portent à quatre le total des montants heurtés par les adversaires des hommes de Paulo Fonseca cette saison en Ligue 1. Ils ont donc doublé avec cette 15e journée, sachant que l'OL était peu concerné jusqu'à présent.

    Dans ce registre, ils sont avant-derniers du championnat, avec Brest, Nice et le Paris FC. Les Marseillais et les Strasbourgeois ont vu leurs opposants frapper le poteau ou la barre transversale seulement trois fois. Dans l'autre sens, les coéquipiers de Moussa Niakhaté se sont confrontés à cinq reprises aux montants, soit entre Strasbourg (deux) et le trio l'OM-PFC-Le Havre (huit). Même si, évidemment, cette statistique doit être mise en corrélation avec le nombre de tirs créés et concédés, ainsi qu'avec d'autres indicateurs avancés.

    à lire également
    Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Pablo Pagis crucifie Dominik Greif lors de Lorient - OL
    Ligue 1 : deux montants touchés par Lorient, une anomalie pour l'OL 17:00
    Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges 16:00
    Ancien joueur de l'OL, Ludovic Assémoassa est décédé 15:00
    Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient 14:00
    Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles 13:05
    OL Académie
    OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale 12:12
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL : Bryan Meyo ne fera pas la CAN avec le Gabon 11:30
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca 11:05
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc 10:15
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OL - Le Havre : Jérôme Brisard aux commandes 08:50
    Corinne Petit, ancienne joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le casting pour la conférence "grossesse et sport" dévoilé 07:30
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ? 08/12/25
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé 08/12/25
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix 08/12/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers 08/12/25
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes 08/12/25
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur 08/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut