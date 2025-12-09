Dimanche soir, Lorient a touché deux fois les montants contre l'OL (1-0). C'est autant que les 14 précédents adversaires des Lyonnais en Ligue 1.

On ne peut pas dire que l'OL a eu la baraka dimanche à Lorient. Il s'est incliné 1 à 0 sur un but inscrit par Pablo Pagis, mais la balle lui est arrivée idéalement dessus suite à une déviation malheureuse de Mathys de Carvalho. Les Rhodaniens ont en plus écopé d'un carton rouge juste avant la pause par Ainsley Maitland-Niles. Sans compter le gardien lorientais Yvon Mvogo, qui a réalisé quelques parades.

Néanmoins, le manque de chance serait évidemment un argument trop simpliste pour résumer ce revers mérité. De l'autre côté, les Merlus ont proposé de belles séquences et ont eu plusieurs opportunités de faire définitivement la différence. En fin de partie, les situations chaudes se sont multipliées devant Dominik Greif. De plus, les Bretons ont touché du bois à deux reprises.

L'OL a touché cinq fois les poteaux en Ligue 1

Le buteur, Pagis, a trouvé le poteau de l'Olympique lyonnais sur un coup franc à la 35e minute. Puis, Arsène Kouassi a eu la même déveine à la 85e. Deux tentatives qui portent à quatre le total des montants heurtés par les adversaires des hommes de Paulo Fonseca cette saison en Ligue 1. Ils ont donc doublé avec cette 15e journée, sachant que l'OL était peu concerné jusqu'à présent.

Dans ce registre, ils sont avant-derniers du championnat, avec Brest, Nice et le Paris FC. Les Marseillais et les Strasbourgeois ont vu leurs opposants frapper le poteau ou la barre transversale seulement trois fois. Dans l'autre sens, les coéquipiers de Moussa Niakhaté se sont confrontés à cinq reprises aux montants, soit entre Strasbourg (deux) et le trio l'OM-PFC-Le Havre (huit). Même si, évidemment, cette statistique doit être mise en corrélation avec le nombre de tirs créés et concédés, ainsi qu'avec d'autres indicateurs avancés.