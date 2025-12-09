Le Rhodanien Jérémie Pignard arbitre d'OL - Saint-Cyr Collonges

Natif de Villefranche-sur-Saône, Jérémie Pignard dirigera le 32e de finale de Coupe de France entre l'OL et Saint-Cyr Collonges. Le derby est prévu le 21 décembre.

Œuvrant en Ligue 1 depuis 2019, Jérémie Pignard n'a pourtant jamais côtoyé l'Olympique lyonnais lors d'une rencontre officielle. Et pour cause, puisqu'il est né à Villefranche-sur-Saône, où il a d'ailleurs vécu une honnête carrière de joueur. Pendant plusieurs années, il a été simultanément footballeur en CFA (ex-National 2) et arbitre sur les pelouses du Rhône et de la région.

Le 32es de finale de Coupe de France entre l'OL et Saint-Cyr Collonges lui donnera l'occasion de diriger pour la deuxième fois les joueurs de Paulo Fonseca après le duel amical contre Getafe l'été passé. En effet, c'est à lui que reviendra cette tâche le dimanche 21 décembre prochain (21 heures). Une opposition sur le papier très déséquilibrée entre le pensionnaire de l'élite et son voisin jouant en Régional 1. La partie se disputera à Décines après un long imbroglio concernant la programmation et le lieu de la confrontation.

Un match très "local"

Une affiche 100 % locale donc, dans laquelle prendront place les assistants Aurélien Drouet et Brice Brossette, basé lui à Annecy. L'arbitre chargé d'annoncer les remplacements et le temps additionnel sera Brice Bayour. Quant à la vidéo, elle n'entrera en lice qu'à partir des quarts de finale.

D'ici là, les coéquipiers de Corentin Tolisso devront faire respecter la hiérarchie. En face, les protégés de Clément Guillot n'auront rien à perdre, eux qui vivront leur rêve, qui plus est dans un grand stade, comme ils le souhaitaient.