Actualités
Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL
Laurent Prud’homme, directeur général de l’OL (Photo by Cyril Lestage / Cyril Lestage / DPPI via AFP)

L'ancien DG de l'OL, Laurent Prud’homme, rebondit dans le Rhône

  • par Elohan Latta
  • 1 Commentaire

    • Directeur général de l’OL entre 2023 et 2025, Laurent Prud’homme s'est engagé au sein du groupe lyonnais de casinos JOA, où il exercera la même fonction.

    Il aura traversé toutes les turbulences avec l’OL. Nommé directeur général du club le 4 décembre 2023, Laurent Prud’homme aura occupé ce poste pendant deux ans et demi. En froid avec John Textor sur le plan professionnel, l’ancien dirigeant de L’Équipe avait quitté le navire le 21 avril 2025, mis à l'écart par ses patrons de la holding Eagle.

    Resté discret depuis son départ, le Varois a finalement trouvé un nouveau point de chute dans le Rhône. Selon les informations de Lyon Décideurs, l’homme de 51 ans s’apprête à devenir le nouveau directeur général du groupe lyonnais JOA, deuxième opérateur de casinos en France.

    Une première hors du monde sportif

    Sa nomination officielle devrait intervenir dans les prochains jours. Le natif de Hyères exercera ses nouvelles fonctions aux côtés de Laurent Lassiaz, président du groupe JOA. Fondé en 1948, le groupe lyonnais ambitionne de "réinventer le monde du jeu et des loisirs". C’est dans cette perspective que l’ancien directeur général de l’OL rejoindra cette entreprise qui exploite aujourd’hui 34 casinos à travers l’Hexagone.

    Après une carrière entièrement bâtie dans l’univers du sport, Laurent Prud’homme s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre dans celui du jeu et des loisirs. Un virage inattendu sur lequel peu d’observateurs auraient probablement misé.

    à lire également
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après le Celta, l’OL ne rentrera que vendredi après-midi à Lyon
    1 commentaire
    1. Juni38
      Juni38 - mer 11 Mar 26 à 11 h 34

      Un job pour Textor , le casino il connait !!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Dominik Greif lors de Strasbourg - OL
    L’OL en quête de solidité défensive malgré un Dominik Greif décisif 11:45
    Laurent Prud'homme, directeur général de l'OL
    L'ancien DG de l'OL, Laurent Prud’homme, rebondit dans le Rhône 11:29
    Les joueurs de l'OL à l'entraînement avant Angers
    Après le Celta, l’OL ne rentrera que vendredi après-midi à Lyon 11:00
    Noah Nartey buteur lors d'OL - Lille
    Ligue 1 : Nartey (OL) "pépite" de février ? 10:15
    Paulo Fonseca en discussions avec Endrick lors d'OL - Lens
    OL : comment redresser la barre pour ne pas tout perdre en mars ? 09:30
    Kadidiatou Diani et Ada Hegerberg (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes : play-offs et première place validés 08:46
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Celta - OL : "Lyonnais, on est là et bien là !", le chant qui veut résonner à Balaídos 08:00
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL - Paris FC (1-1) : il y avait bien main sur le penalty en fin de match 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Le Havre mardi 10 mars 2026
    Pour sa reprise, OL Lyonnes fait le métier contre Le Havre (3-0) 10/03/26
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Ada Hegerberg contre Wolfsburg
    Revivez OL Lyonnes - Le Havre 10/03/26
    Selma Bacha lors de Juventus - OL Lyonnes
    OL Lyonnes - Le Havre : Bacha et Benyahia de retour dans le onze 10/03/26
    Rémi Himbert entouré par Michael Gerlinger à gauche et Matthieu Louis-Jean à droite pour son premier contrat pro avec l'OL
    Rémi Himbert passe pro avec l'OL 10/03/26
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    Le programme de l'OL avant d'affronter le Celta 10/03/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Paris FC
    OL : Tolisso prend la défense d'Endrick 10/03/26
    Korbin Shrader lors d'OL Lyonnes - Atlético de Madrid
    Première Ligue : OL Lyonnes - Le Havre disponible gratuitement ce mardi 10/03/26
    Moussa Niakhaté lors d'OL - Le Havre
    Ligue 1 : pourquoi le report du Havre - OL n’a pas eu lieu 10/03/26
    Rémy Riou au duel avec Mothiba lors de Strasbourg - OL
    Rémy Riou raconte son retour à l'OL sous l'ère John Textor 10/03/26
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Moreira retrouve les terrains à Décines 10/03/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut