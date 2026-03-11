L'ancien DG de l'OL, Laurent Prud’homme, rebondit dans le Rhône

Directeur général de l’OL entre 2023 et 2025, Laurent Prud’homme s'est engagé au sein du groupe lyonnais de casinos JOA, où il exercera la même fonction.

Il aura traversé toutes les turbulences avec l’OL. Nommé directeur général du club le 4 décembre 2023, Laurent Prud’homme aura occupé ce poste pendant deux ans et demi. En froid avec John Textor sur le plan professionnel, l’ancien dirigeant de L’Équipe avait quitté le navire le 21 avril 2025, mis à l'écart par ses patrons de la holding Eagle.

Resté discret depuis son départ, le Varois a finalement trouvé un nouveau point de chute dans le Rhône. Selon les informations de Lyon Décideurs, l’homme de 51 ans s’apprête à devenir le nouveau directeur général du groupe lyonnais JOA, deuxième opérateur de casinos en France.

Une première hors du monde sportif

Sa nomination officielle devrait intervenir dans les prochains jours. Le natif de Hyères exercera ses nouvelles fonctions aux côtés de Laurent Lassiaz, président du groupe JOA. Fondé en 1948, le groupe lyonnais ambitionne de "réinventer le monde du jeu et des loisirs". C’est dans cette perspective que l’ancien directeur général de l’OL rejoindra cette entreprise qui exploite aujourd’hui 34 casinos à travers l’Hexagone.

Après une carrière entièrement bâtie dans l’univers du sport, Laurent Prud’homme s’apprête donc à ouvrir un nouveau chapitre dans celui du jeu et des loisirs. Un virage inattendu sur lequel peu d’observateurs auraient probablement misé.