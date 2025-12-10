Futur adversaire de l'OL, qui est Go Ahead Eagles ?

Actuel 10e du championnat néerlandais, Go Ahead Eagles est l'un des invités surprise de la Ligue Europa. Une présence qu'il doit à sa victoire en Coupe des Pays-Bas.

Au niveau européen au moins, l'OL a jusqu'ici évité les mauvaises surprises. S'il est très irrégulier ces derniers mois en Ligue 1, l'Olympique lyonnais assure en Ligue Europa, où il occupe la première place. Seule erreur de parcours, si l'on peut dire, à Séville, lorsque le Betis l'a sanctionné pour n'être venu pas suffisamment armé (2-0). Sinon, les Rhodaniens cumulent quatre succès en cinq journées, avant de recevoir Go Ahead Eagles jeudi à 21 heures.

Une première dans l'histoire entre les deux clubs. Il faut dire que la formation basée à Deventer, non loin d'Apeldoorn, au centre des Pays-Bas, n'est pas une habituée des coupes d'Europe. En réalité, elle vit sa 8e participation à une compétition continentale depuis sa création en 1902. Il s'agit donc d'une institution ayant aujourd'hui 123 ans, même si elle a perdu un peu de sa superbe.

Un "âge d'or" pendant l'entre-deux-guerres

Fondée au début du XXe siècle sous le nom de Be Quick, l'équipe évoluait en ligue régionale jusqu'en 1906. Puis, lorsqu'elle entre dans le giron de la Fédération, elle est renommée DVV Go Ahead, changeant également les couleurs de son maillot. C'est à cette époque que naît la fameuse tunique rouge agrémentée d'une bande verticale jaune en vigueur actuellement. Débute alors "l'âge d'or" des Reuzendoder (tueurs de géants), leur surnom.

Grimpant les échelons d'année en année, Go Ahead Eagles finit par remporter son premier titre de champion national en 1917. Il est considéré comme le premier club ouvrier à y parvenir. En 1920, il bâtit son propre stade, De Adelaarshorst, encore utilisé de nos jours, après avoir joué chez un rival puis dans la ville voisine pendant 18 ans.

Durant l'entre-deux-guerres, l'équipe glane trois championnats des Pays-Bas (1922, 1930 et 1933) et de nombreux trophées régionaux. Professionnels à partir de 1954, les Eagles joueront en Eredevisie de 1963 à 1987, avant de descendre en deuxième division. Il connaîtra ainsi des hauts et des bas, principalement dans l'antichambre de l'élite, avant de remonter pour de bon en 2016.

Deux qualifications européennes de rang

Les résultats n'étaient pas toujours ébouriffants, même si l'on retrouve deux éphémères apparitions dans les qualifications de Ligue Europa (2015-2016) et de Ligue Conférence (2024-2025). Jusqu'à cette magnifique épopée en Coupe des Pays-Bas qui la conduira en finale face à l'AZ Alkmaar. Alors entraînée par Paul Simonis, la formation néerlandaise l'emporte aux tirs au but (1-1, 4-2 t.a.b) et soulève son premier titre depuis 1959.

7e d'Eredivisie en 2024-2025, Go Ahead Eagles est cette saison plus en retrait, avec une actuelle 10e place. Capable de coup d'éclat, comme de battre Feyenoord (2-1), il peut aussi connaître des creux, à l'image de cette série de quatre rencontres sans victoire qu'il traverse présentement. Les hommes de Melvin Boel, qui a pris le relai l'été dernier, viennent d'enchaîner deux défaites et deux matchs nuls. Ils ont partagé les points avec l'AZ Alkmaar le week-end passé (2-2).

En C3, les résultats sont du même acabit, avec deux succès pour trois revers. 27e de la phase de classement, le futur adversaire de l'OL est à sa portée. Mais pour cela, il faudra que Corentin Tolisso et ses coéquipiers endossent un autre costume que celui affiché en Ligue 1.