Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles

Jeudi, l'OL recevra Go Ahead Eagles pour la 6e journée de Ligue Europa. Durant ce match, il croisera pour la première fois la route de l'arbitre albanais Juxhin Xhaja.

La Coupe d'Europe comme remède ? Battu par Lorient dimanche (1-0) alors qu'il avait une belle opportunité à jouer en Ligue 1, l'OL doit se reprendre cette semaine. Il a deux affiches à la maison pour cela, dont une dès jeudi en Ligue Europa. Une compétition qui réussit bien aux joueurs de Paulo Fonseca jusqu'à présent. Ils sont en tête de la phase de classement avant d'accueillir Go Ahead Eagles à 21 heures.

Ce sera d'ailleurs un jour de première. Au-delà d'affronter pour la première fois cette formation néerlandaise, l'Olympique lyonnais sera arbitré par Juxhin Xhaja, un Albanais. Il n'avait jusqu'ici jamais opéré durant une affiche des Rhodaniens. Il sera accompagné par quatre compatriotes pour gérer ce duel.

Peu d'expérience en coupe d'Europe

Dans le rôle des assistants le long de la ligne de touche, nous aurons Arber Zalla et Rejdi Avdo. Le quatrième homme en bord de pelouse se prénomme Olsion Yzeiraj. Le 6 novembre, ce quatuor avait officié pour le match entre Bâle et le FCSB, distribuant un carton rouge aux Roumains. À la vidéo, il faudra compter sur l'Écossais Andrew Dallas et sur l'Allemand Christian Dingert.

En janvier 2025, monsieur Xhaja avait dirigé une partie de l'OGC Nice face à Bodø/Glimt. Néanmoins, son expérience européenne est assez limitée. Il n'a par exemple jamais arbitré au-delà des qualifications en Ligue des champions. On le retrouvait cependant lors d'un Liechtenstein - Pays de Galles qualificatif pour le Mondial en novembre dernier.