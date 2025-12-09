Actualités
Juxhin Xhaja (Fédération albanaise)

Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles

  • par Gwendal Chabas

    • Jeudi, l'OL recevra Go Ahead Eagles pour la 6e journée de Ligue Europa. Durant ce match, il croisera pour la première fois la route de l'arbitre albanais Juxhin Xhaja.

    La Coupe d'Europe comme remède ? Battu par Lorient dimanche (1-0) alors qu'il avait une belle opportunité à jouer en Ligue 1, l'OL doit se reprendre cette semaine. Il a deux affiches à la maison pour cela, dont une dès jeudi en Ligue Europa. Une compétition qui réussit bien aux joueurs de Paulo Fonseca jusqu'à présent. Ils sont en tête de la phase de classement avant d'accueillir Go Ahead Eagles à 21 heures.

    Ce sera d'ailleurs un jour de première. Au-delà d'affronter pour la première fois cette formation néerlandaise, l'Olympique lyonnais sera arbitré par Juxhin Xhaja, un Albanais. Il n'avait jusqu'ici jamais opéré durant une affiche des Rhodaniens. Il sera accompagné par quatre compatriotes pour gérer ce duel.

    Peu d'expérience en coupe d'Europe

    Dans le rôle des assistants le long de la ligne de touche, nous aurons Arber Zalla et Rejdi Avdo. Le quatrième homme en bord de pelouse se prénomme Olsion Yzeiraj. Le 6 novembre, ce quatuor avait officié pour le match entre Bâle et le FCSB, distribuant un carton rouge aux Roumains. À la vidéo, il faudra compter sur l'Écossais Andrew Dallas et sur l'Allemand Christian Dingert.

    En janvier 2025, monsieur Xhaja avait dirigé une partie de l'OGC Nice face à Bodø/Glimt. Néanmoins, son expérience européenne est assez limitée. Il n'a par exemple jamais arbitré au-delà des qualifications en Ligue des champions. On le retrouvait cependant lors d'un Liechtenstein - Pays de Galles qualificatif pour le Mondial en novembre dernier.

    à lire également
    Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Ainsley Maitland-Niles à l'entraînement de l'OL
    OL : Ainsley Maitland-Niles réprimandé après Lorient 14:00
    Un quatuor albanais pour officier lors d'OL - Go Ahead Eagles 13:05
    OL Académie
    OL Académie : Bassila en chef d'orchestre, une refonte globale 12:12
    Bryan Meyo avec le Gabon
    OL : Bryan Meyo ne fera pas la CAN avec le Gabon 11:30
    Paulo Fonseca lors de sa présentation comme nouvel entraîneur de l'OL
    Après Lorient, un retour au goût amer pour Paulo Fonseca 11:05
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    OL - Le Havre : le duo Fonseca - Maciel recomposé sur le banc 10:15
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Une arbitre roumaine désignée pour diriger Manchester United - OL 09:30
    Jérôme Brisard, arbitre de Ligue 1
    OL - Le Havre : Jérôme Brisard aux commandes 08:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Corinne Petit, ancienne joueuse de l'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : le casting pour la conférence "grossesse et sport" dévoilé 07:30
    Clinton Mata incrédule face au rouge sorti par Mr Vernice lors de Lorient - OL
    L’OL n’avance pas… C’est quoi le problème ? 08/12/25
    Jean-Paul Révillon
    Carnet noir : fidèle d'Aulas à l'OL, Jean-Paul Révillon est décédé 08/12/25
    Martin Satriano (OL) face à Rudy Matondo (Auxerre)
    OL - Ligue 1 : un calendrier abordable qui se transforme en chemin de croix 08/12/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : les U19 enchaînent un deuxième revers 08/12/25
    Michele Kang, présidente de l'OL
    OL Lyonnes : Kang parmi les 25 personnalités les plus influentes 08/12/25
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    L’OL ne trouve toujours pas la parade en étant mené à l’extérieur 08/12/25
    L'OL et sa fondation a remis un chèque pour le Téléthon
    Grâce son tournoi partenaire, l’OL reverse 5000€ au Téléthon 08/12/25
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Avant d'aller au Parc OL, Go Ahead Eagles accroche Alkmaar 08/12/25
    Afonso Moreira lors d'Auxerre - OL
    OL - Ligue 1 : une dynamique de bas de tableau 08/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut