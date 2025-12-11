Ce jeudi, la formation du Go Ahead Eagles deviendra le 103 club européen rencontré par l’OL. Dans son histoire, le club rhodanien réussit plutôt bien contre les formations néerlandaises, malgré deux grosses désillusions.

Après Utrecht, place à Go Ahead Eagles. La nouvelle version des compétitions européennes laisse la porte ouverte à voir une équipe affronter deux formations d’un même pays. C’est le cas pour l’OL qui croise le fer avec deux équipes néerlandaises. Le voyage à Utrecht courant septembre avait parfaitement lancé cette campagne européenne, même si le dossier Ghezzal fait encore parler. C’était la première fois que les deux institutions s’affrontaient dans leur histoire, et ce sera également le cas ce jeudi soir contre Go Ahead Eagles. Le 10ᵉ d'Eredivisie s’ajoutera à la liste des adversaires européens de l’OL et en deviendra le 103e en 75 ans d’histoire.

Les cauchemars PSV et Ajax

Depuis 25 ans et la première confrontation contre une formation batave en 2000, le club lyonnais a joué à 13 reprises contre des Néerlandais. Résultat des comptes ? Un bilan largement favorable avec sept victoires pour deux défaites. Seulement, les Pays-Bas sont aussi source de désillusions européennes. Personne n’a oublié l’élimination controversée (1-1, 1-1, 4 Tab 2) contre le PSV en 2005 en Ligue des champions, puis douze ans plus tard en demi-finale de cette Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam (4-1, 1-3).