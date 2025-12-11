Actualités
Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
Mathys De Carvalho au duel lors d’Utrecht – OL (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL : une première contre Go Ahead Eagles, un bilan favorable contre les Néerlandais

  • par David Hernandez

    • Ce jeudi, la formation du Go Ahead Eagles deviendra le 103 club européen rencontré par l’OL. Dans son histoire, le club rhodanien réussit plutôt bien contre les formations néerlandaises, malgré deux grosses désillusions.

    Après Utrecht, place à Go Ahead Eagles. La nouvelle version des compétitions européennes laisse la porte ouverte à voir une équipe affronter deux formations d’un même pays. C’est le cas pour l’OL qui croise le fer avec deux équipes néerlandaises. Le voyage à Utrecht courant septembre avait parfaitement lancé cette campagne européenne, même si le dossier Ghezzal fait encore parler. C’était la première fois que les deux institutions s’affrontaient dans leur histoire, et ce sera également le cas ce jeudi soir contre Go Ahead Eagles. Le 10ᵉ d'Eredivisie s’ajoutera à la liste des adversaires européens de l’OL et en deviendra le 103e en 75 ans d’histoire.

    Les cauchemars PSV et Ajax

    Depuis 25 ans et la première confrontation contre une formation batave en 2000, le club lyonnais a joué à 13 reprises contre des Néerlandais. Résultat des comptes ? Un bilan largement favorable avec sept victoires pour deux défaites. Seulement, les Pays-Bas sont aussi source de désillusions européennes. Personne n’a oublié l’élimination controversée (1-1, 1-1, 4 Tab 2) contre le PSV en 2005 en Ligue des champions, puis douze ans plus tard en demi-finale de cette Ligue Europa contre l’Ajax Amsterdam (4-1, 1-3).

    à lire également
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    OL : Fonseca dédramatise la situation actuelle 16:00
    Mathys De Carvalho au duel lors d'Utrecht - OL
    OL : une première contre Go Ahead Eagles, un bilan favorable contre les Néerlandais 15:10
    Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Paulo Fonseca élogieux envers Moussa Niakhaté 14:20
    Rémy Descamps lors d'OL - Metz
    Descamps l’annonce, l’OL "veut éviter les barrages" 13:30
    Melchie Dumornay face à Melvine Malard lors de Manchester United - OL Lyonnes
    Giraldez a vu l’OL Lyonnes "réussir un match parfait" 12:40
    Les joueurs de Go Ahead Eagles
    Go Ahead Eagles "n’est pas là pour faire de la figuration" au Parc OL 11:50
    Niakhaté et les joueurs de l'OL face au Maccabi Tel-Aviv
    DNCG, Go Ahead Eagles… Ce jeudi si particulier pour l’OL 11:00
    Ainsley Maitland-Niles après son rouge lors de Lorient - OL
    Maitland-Niles suspendu pour OL - Le Havre 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avant Real Betis en Ligue Europa
    OL - Go Ahead Eagles : avant-match, horaire, diffusion TV 09:30
    Afonso Moreira lors de Lorient - OL
    OL - Go Ahead Eagles : pas vraiment de turnover ? 08:45
    Les supporters lyonnais pour OL - PSG
    OL : les virages sanctionnés et fermés en Coupe de France 08:00
    Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
    L'OL au révélateur de la DNCG ce jeudi 07:30
    Ligue des champions : l'OL Lyonnes bat Manchester United et valide presque le top 4 10/12/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Manchester United - OL Lyonnes : Wendie Renard sur le banc, Lindsey Heaps dans le 11 10/12/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    OL - Go Ahead Eagles : les jeunes de retour dans le groupe 10/12/25
    Tanner Tessmann lors d'OL - Angers
    OL - Mercato : Tanner Tessmann serait pisté par la Fiorentina 10/12/25
    Rémy Descamps, nouveau gardien de l'OL
    OL : Rémy Descamps parle de sa blessure et de son retour sur le banc 10/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    Tactique, Maitland-Niles... Paulo Fonseca s'exprime avant OL - Go Ahead Eagles 10/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut