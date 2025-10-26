OL - Strasbourg : Sulc préféré à Satriano

Ce dimanche, l'OL se frotte à Strasbourg en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Un choc afin de mettre fin à deux défaites de suite. Pour affronter les Alsaciens, Paulo Fonseca a choisi de mettre son équipe-type avec Sulc en pointe.
C'est un choc qui promet. Sur le papier, cet OL - Strasbourg pour clôturer la 9e journée de Ligue 1 a tout d'un beau spectacle. Deux équipes qui aiment jouer, deux philosophies assez proches malgré des systèmes différents. Alors, ce dimanche, tous les amoureux du ballon rond espèrent voir un beau match, même si côté lyonnais, l'objectif est clair : enrayer la spirale négative des dernières semaines en Ligue 1 avec deux défaites consécutives. Le faire contre Strasbourg serait un beau message envoyé, mais encore faut-il répondre sur le terrain.
Le retour de l'équipe sans vrai 9
Pour ce choc, Paulo Fonseca a choisi d'aligner sa meilleure équipe possible. Nicolas Tagliafico, Adam Karabec ou encore Tyler Morton retrouvent le onze titulaire. Tout laisse à penser que l'OL allait se diriger vers un 4-2-3-1, mais l'entraîneur portugais a réservé une petite surprise. Comme on pouvait s'y attendre, l'incertitude concernait la présence ou non de Martin Satriano sur le front de l'attaque. Après avoir enchaîné contre Nice et Bâle, l'Uruguayen va s'asseoir sur le banc, laissant sa place à Pavel Sulc, dans un rôle de faux numéro 9.
La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Tolisso, Fofana - Sulc
Pavel n'est pas un avant-centre ! Vous me direz, Adam n'est pas non plus de base un ailier droit... Ils sont tous les deux milieux offensifs.
Enfin, s'ils font le boulot, on sera quand même contents. Allez l'équipe !
exact, je dirais plutôt que Pavel remplace Khalis dans le système sans 9.
Pavel ne jouera pas avant centre , il jouera au milieu avec un dépassement de fonction offensif , c'est un système de jeu original utilisé par Guardiola lui même a une époque.
On n'a pas d'avant centre , ou du moins ceux qu'on a sont trop jeunes et Satriano n'a pas de rendement , donc Fonseca doit être imaginatif !
Ca me paraît logique qu'on essaye notre meilleur buteur aux avant postes..
Aller l'OL!
Le stade et Roland me manquent ...😨
J'ai quand même l'écharpe autour du coup dans mon salon !
ALLEZ L'OL !!!
Bon match à tous, surtout à ceux qui y croient encore, et encore ! 💪
Du "coup" tu vas avoir trop chaud Dédé !😂
Allez l'ol
Avec Sulc en pointe ça peut le faire
Sulc est beaucoup plus tranchant que Merah et Satriano. Cela veut dire aussi qu'il rate plus de ballons mais il nous faut cela pour augmenter nos chances de marquer.
Avec un peu plus d'efficacité que notre habitude, on pourra gagner ce match. Allez l'OL!
Parfait , c'est l'équipe qu'on avait supputé ce matin avec Sulc dans un role de faux 9
Fonseca continue sa tradition de jouer contre les grosses équipes sans véritable avant centre , c'est une tactique intéressante .
Sulc est beaucoup plus adapté pour jouer dans ce système que tolisso qu'il avait sacrifié en pointe dans le même registre .
On ne peut pas faire mieux avec les joueurs dont nous disposons .
Ce matin j'avais mis ce 11 mais avec Merah dans le couloir droit , Karabec n'est pas déconnant comme choix car il est pas mal dans le couloir avec sa patte et ses centres dangereux .
Sulc en chien fou devant , ça peut le faire