OL - Strasbourg : Sulc préféré à Satriano

Ce dimanche, l'OL se frotte à Strasbourg en clôture de la 9e journée de Ligue 1. Un choc afin de mettre fin à deux défaites de suite. Pour affronter les Alsaciens, Paulo Fonseca a choisi de mettre son équipe-type avec Sulc en pointe.

C'est un choc qui promet. Sur le papier, cet OL - Strasbourg pour clôturer la 9e journée de Ligue 1 a tout d'un beau spectacle. Deux équipes qui aiment jouer, deux philosophies assez proches malgré des systèmes différents. Alors, ce dimanche, tous les amoureux du ballon rond espèrent voir un beau match, même si côté lyonnais, l'objectif est clair : enrayer la spirale négative des dernières semaines en Ligue 1 avec deux défaites consécutives. Le faire contre Strasbourg serait un beau message envoyé, mais encore faut-il répondre sur le terrain.

Le retour de l'équipe sans vrai 9

Pour ce choc, Paulo Fonseca a choisi d'aligner sa meilleure équipe possible. Nicolas Tagliafico, Adam Karabec ou encore Tyler Morton retrouvent le onze titulaire. Tout laisse à penser que l'OL allait se diriger vers un 4-2-3-1, mais l'entraîneur portugais a réservé une petite surprise. Comme on pouvait s'y attendre, l'incertitude concernait la présence ou non de Martin Satriano sur le front de l'attaque. Après avoir enchaîné contre Nice et Bâle, l'Uruguayen va s'asseoir sur le banc, laissant sa place à Pavel Sulc, dans un rôle de faux numéro 9.

La composition de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Karabec, Tolisso, Fofana - Sulc