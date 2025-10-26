Actualités
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM)
Khalis Merah (OL) face à Hamed Junior Traoré (OM) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : pour Merah, Fonseca fait ses choix "en fonction de l’adversaire"

  • par David Hernandez

    • Avec seulement trois minutes de jeu avant sa titularisation contre le FC Bâle, Khalis Merah apprend ce qu’est le haut niveau. Néanmoins, Paulo Fonseca continue d’avoir pleine confiance en son jeune milieu.

    Il a été l’attraction de l’été et le club a dû faire en sorte de le protéger un maximum. Révélation de la préparation estivale, Khalis Merah s’est fait une place dans l’effectif de l’OL, à la surprise générale. Voir son nom dans les groupes convoqués chaque week-end n’a désormais plus rien de surprenant. Le voir sur le terrain, un peu plus ces dernières semaines. Malgré ses belles promesses estivales, le jeune milieu continue d’apprendre les rudiments du haut niveau. S’il a été titulaire jeudi contre le FC Bâle, ce fut un petit évènement puisqu’il ne l’avait plus été depuis le déplacement à Lille, le 28 septembre dernier.

    "Un joueur avec beaucoup de qualités et de courage"

    Avec trois petites minutes contre Salzbourg et deux matchs restés sur le banc contre Toulouse et Nice, Khalis Merah a dû prendre son mal en patience. Mais, ces choix, certes discutables suivant certaines physionomies de matchs, ne sont pas une punition de la part de Paulo Fonseca. Le profil peut-être atypique de l’international U19 français le dessert. "Cela dépend des matchs, des adversaires. Khalis est un joueur d’espaces. Parfois, c’est plus difficile pour un jeune joueur comme lui d’en trouver. Par exemple, contre des équipes plus agressives, qui défendent homme à homme, c’est plus compliqué. Je fais mes choix en fonction des équipes adverses. C’est un joueur avec beaucoup de qualités, beaucoup de courage. Mais ça ne dépend pas que de lui : il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte."

    Sera-t-il titulaire ce dimanche contre Strasbourg ? En l’état du 4-2-3-1 de Fonseca, peu de chances.

