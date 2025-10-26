Après une première défaite, les Etats-Unis retrouvent le Portugal ce dimanche soir (21h). Sur le banc lors du premier amical, Lily Yohannes avait remplacé Lindsey Heaps.

Ce fut une première. Vendredi, Emma Hayes a connu sa première défaite à la tête des Etats-Unis. Cela faisait ainsi depuis mai 2024 que les Américaines n’avaient pas connu de revers. Mais il faut bien un début à tout et fort heureusement, cette première désillusion a eu lieu lors d’un amical. La sélectionneuse a certes regretté l’attitude de ses joueuses, mais le Portugal s’est offert une victoire de prestige du côté de Chester (1-2). A l’occasion de cette rencontre, les Etats-Unis avaient largement fait tourner en cours de match avec notamment un quadruple changement juste avant le 2-1 portugais. Lily Yohannes en avait profité pour reporter le maillot américain, en replaçant sa coéquipière de l’OL Lyonnes, Lindsey Heaps.

Un 3e amical sans les Lyonnaises ?

Ce dimanche (21h), pour le deuxième amical entre les deux nations, la jeune Lyonnaise aura-t-elle les faveurs d’Emma Hayes pour débuter la rencontre ? Le match à East Hartford sera-t-il le dernier moment pour Yohannes de se mettre en évidence avant de retrouver la France ? La sélection américaine a encore un amical à disputer le 29 octobre, mais on imagine mal l’OL Lyonnes avoir accepter de se passer de deux joueuses importantes pour le choc contre le Paris FC, samedi 1er novembre…

*L'OL Lyonnes affrontera le Paris FC dans le choc de la D1 samedi 1er novembre. Pour obtenir des places à un tarif avantageux, rendez-vous ici.