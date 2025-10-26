OL : Fofana, une transformation déjà visible ?

Tancé par Paulo Fonseca il y a trois semaines, Malick Fofana est encore loin d’avoir retrouvé son niveau d’il y a quelques mois. Toutefois, l’entraîneur de l’OL note des améliorations.
Il va être l’un des facteurs X de ce choc entre l’OL et Strasbourg ce dimanche soir à Décines. Si côté alsacien, le meilleur buteur de Ligue 1, Joaquín Panichelli, va devoir être surveillé comme le lait sur le feu par la défense lyonnaise, dans l’autre sens, Malick Fofana va également devoir donner le tournis aux défenseurs strasbourgeois. Comme à chaque sortie de l’OL, le Belge est attendu au tournant, et comme chaque match, sa prestation est scrutée et disséquée. Avec deux buts inscrits en huit journées, Fofana n’a pas les statistiques qui collent avec son nouveau statut. Mais plus que les buts, c’est avant tout son impact qui laisse à désirer. Avant OL - Toulouse au début du mois, Paulo Fonseca n’avait pas manqué de piquer son ailier, lui demandant "d’en faire plus". Cela avait débouché sur un but contre le Téfécé, mais la partition globale n’avait pas forcément convaincu les observateurs.
"Il travaille beaucoup défensivement"
La trêve internationale aurait pu lui remettre la tête à l’endroit avec sa convocation en sélection belge. Il n’a pas forcément eu de quoi se mettre en évidence avec quelques minutes disputées en deux matchs. Malgré tout, après l’avoir joué Père Fouettard, Paulo Fonseca a opté pour l’option plus paternelle ces dernières heures. "Je suis content. Il a beaucoup travaillé défensivement. On attend énormément de lui mais cela reste un jeune joueur (20 ans). Il faut comprendre qu'il a besoin de continuer à progresser. Je suis sûr qu'il sera grand."
Pour attirer les plus grands d’Europe à s’intéresser à son cas, Malick Fofana va devoir gagner en régularité. Est-ce que cela passe par un changement dans son style de jeu ? Certainement pour son coach. "Malick a progressé, confiait le Portugais après la victoire face à Bâle (2-0) en Ligue Europa. D'un joueur qui réclame toujours le ballon dans les pieds, il est devenu un attaquant qui prend les espaces, en libère. Les adversaires se sont préparés à le contrer, aux situations de un-contre-un. Il peut encore franchir un cap dans le dernier dribble, la prise de décision."
Contre Strasbourg, ce serait le moment parfait pour rappeler quel joueur fantastique il est. L’OL en aura besoin.
Sans vouloir l'accabler, ce n'est certainement pas avec ce qu'il montre depuis le début de saison qu'il peut espérer partir à Liverpool pour 50 millions d'euros. Il marque très peu, n'est jamais décisif, continue de foirer des contrôles faciles et est trop peu porté vers l'avant alors qu'il a toutes les capacités pour éliminer son défenseur direct. Le nombre de fois où il hérite d'une balle de contre et où il préfère mettre le pied sur la balle et faire une passe vers l'arrière au lieu d'aller chercher le duel, quitte à temporiser à hauteur du poteau de corner au cas où il échoue à effacer le latéral, c'est juste hallucinant. Et il centre très peu.
Il a certes des milliards de circonstances atténuantes – difficile de centrer, par exemple, quand il n'y a jamais personne dans la surface – mais je continue de penser que l’ériger en titulaire indiscutable en même temps qu'en cadre de l'équipe était totalement précipité. C'est presque un contre-emploi que de le titulariser alors qu'il a le profil d'un supersub capable de se balader dans des défenses essorées par une heure d'efforts. En plus, avec Moreira qui a un profil similaire, c'était une excellente occasion de lancer un jeune avec des jambes en feu pour débuter les rencontres.
Ca reste notre meilleur attaquant pour moi.
Tu serais le premier à insulter Fonseca, si il ne le mettrait pas titulaire.