OL : Fofana, une transformation déjà visible ?

Tancé par Paulo Fonseca il y a trois semaines, Malick Fofana est encore loin d’avoir retrouvé son niveau d’il y a quelques mois. Toutefois, l’entraîneur de l’OL note des améliorations.

Il va être l’un des facteurs X de ce choc entre l’OL et Strasbourg ce dimanche soir à Décines. Si côté alsacien, le meilleur buteur de Ligue 1, Joaquín Panichelli, va devoir être surveillé comme le lait sur le feu par la défense lyonnaise, dans l’autre sens, Malick Fofana va également devoir donner le tournis aux défenseurs strasbourgeois. Comme à chaque sortie de l’OL, le Belge est attendu au tournant, et comme chaque match, sa prestation est scrutée et disséquée. Avec deux buts inscrits en huit journées, Fofana n’a pas les statistiques qui collent avec son nouveau statut. Mais plus que les buts, c’est avant tout son impact qui laisse à désirer. Avant OL - Toulouse au début du mois, Paulo Fonseca n’avait pas manqué de piquer son ailier, lui demandant "d’en faire plus". Cela avait débouché sur un but contre le Téfécé, mais la partition globale n’avait pas forcément convaincu les observateurs.

"Il travaille beaucoup défensivement"

La trêve internationale aurait pu lui remettre la tête à l’endroit avec sa convocation en sélection belge. Il n’a pas forcément eu de quoi se mettre en évidence avec quelques minutes disputées en deux matchs. Malgré tout, après l’avoir joué Père Fouettard, Paulo Fonseca a opté pour l’option plus paternelle ces dernières heures. "Je suis content. Il a beaucoup travaillé défensivement. On attend énormément de lui mais cela reste un jeune joueur (20 ans). Il faut comprendre qu'il a besoin de continuer à progresser. Je suis sûr qu'il sera grand."

Pour attirer les plus grands d’Europe à s’intéresser à son cas, Malick Fofana va devoir gagner en régularité. Est-ce que cela passe par un changement dans son style de jeu ? Certainement pour son coach. "Malick a progressé, confiait le Portugais après la victoire face à Bâle (2-0) en Ligue Europa. D'un joueur qui réclame toujours le ballon dans les pieds, il est devenu un attaquant qui prend les espaces, en libère. Les adversaires se sont préparés à le contrer, aux situations de un-contre-un. Il peut encore franchir un cap dans le dernier dribble, la prise de décision."

Contre Strasbourg, ce serait le moment parfait pour rappeler quel joueur fantastique il est. L’OL en aura besoin.