Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
Le onze de l’équipe de France contre les Samoa (photo Florencia TAN JUN- FIFA/FIFA via Getty Images.

Coupe du monde U17 : pas de première place pour les Fenottes françaises

  • par David Hernandez

    • Battue par le Canada (2-1), l’équipe de France U17 féminine n’a pas réussi à terminer première de son groupe. Qualifiées malgré tout pour les huitièmes, les Françaises affronteront l’Espagne mercredi prochain.

    C’est une défaite frustrante et aux conséquences plutôt dures. Samedi, l’équipe de France U17 féminine avait la possibilité de finir première de son groupe. Il fallait pour cela s’imposer face au Canada, leader depuis le début de la compétition. Malheureusement, les coéquipières de Maïssa Fathallah n’ont pas atteint cet objectif, battues 2-1 par les Canadiennes. Pourtant, à regarder les statistiques de la rencontre, les Bleuettes auraient largement pu l’emporter avec 21 tirs contre seulement 8 pour leurs adversaires. Cependant, en prenant un premier but à la 14e puis un second à la 53e suite à un csc de la Lyonnaise Océane Moreau Tranchant, la France a avant tout couru derrière le score.

    L'ogre espagnol en huitièmes

    Avec trois joueuses de l’OL Lyonnes titulaires au coup d’envoi, les Bleuettes ont repris espoir peu après l’heure de jeu (2-1, 63e) mais c’était déjà trop tard. La qualification pour les huitièmes de finale de cette Coupe du monde est toujours bien là, mais le programme s’annonce plus compliqué que prévu. En finissant deuxièmes, les Françaises se frotteront à l’Espagne, leader invaincu avec trois victoires, douze buts inscrits et surtout aucun encaissé. Une montagne à gravir à Rabat ce mercredi 29 octobre (16h30).

    Antoine Mendy (Nice) au duel avec Malick Fofana (OL)
    OL : Fofana, une transformation déjà visible ?

    Martin Satriano lors d'OL - Angers
