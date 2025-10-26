Quand l’OL ne prend pas de but, la victoire est là

Ce dimanche, l’OL va devoir faire preuve de solidité face à Strasbourg. Sur les neuf dernières victoires lyonnaises, toutes l’ont été grâce à un clean-sheet.

Alors oui, l’OL reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1. Oui, la victoire est presque obligatoire ce dimanche face à Strasbourg pour se replacer un peu plus haut dans le classement et doubler son adversaire du soir. Mais face au club alsacien, il faudra surtout faire preuve de résilience et de solidité. Le RCSA est l’une des équipes françaises les plus offensives avec 17 buts inscrits en huit matchs. Avec une moyenne de 2,11 buts par match et notamment un attaquant argentin Joaquín Panichelli en pleine bourre, actuellement meilleur buteur du championnat.

Comme les Lyonnais n'aiment pas les nuls...

Ce dimanche, en plus de son efficacité offensive, l’OL va devoir surtout se montrer solide défensivement. C’est un peu le nerf de la guerre dans le football, mais une statistique est implacable entre Rhône et Saône depuis plusieurs mois. Les neuf dernières victoires lyonnaises l’ont été avec un clean-sheet. Il faut remonter à la victoire contre Rennes lors de 31e journée la saison passée pour voir l’OL gagner en prenant un but. Depuis, chaque victoire en Ligue 1 ou Ligue Europa l’a été en gardant le but de Lucas Perri, Rémy Descamps et Dominik Greif inviolé. Comme Paulo Fonseca n'a toujours pas connu du nul depuis le début de son aventure en Ligue 1, est-ce que ce sera la clé du succès ce dimanche ?