Actualités
Dominik Greif lors de Lille - OL.
Dominik Greif lors de Lille – OL. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Quand l’OL ne prend pas de but, la victoire est là

  • par David Hernandez

    • Ce dimanche, l’OL va devoir faire preuve de solidité face à Strasbourg. Sur les neuf dernières victoires lyonnaises, toutes l’ont été grâce à un clean-sheet.

    Alors oui, l’OL reste sur deux défaites consécutives en Ligue 1. Oui, la victoire est presque obligatoire ce dimanche face à Strasbourg pour se replacer un peu plus haut dans le classement et doubler son adversaire du soir. Mais face au club alsacien, il faudra surtout faire preuve de résilience et de solidité. Le RCSA est l’une des équipes françaises les plus offensives avec 17 buts inscrits en huit matchs. Avec une moyenne de 2,11 buts par match et notamment un attaquant argentin Joaquín Panichelli en pleine bourre, actuellement meilleur buteur du championnat.

    Comme les Lyonnais n'aiment pas les nuls...

    Ce dimanche, en plus de son efficacité offensive, l’OL va devoir surtout se montrer solide défensivement. C’est un peu le nerf de la guerre dans le football, mais une statistique est implacable entre Rhône et Saône depuis plusieurs mois. Les neuf dernières victoires lyonnaises l’ont été avec un clean-sheet. Il faut remonter à la victoire contre Rennes lors de 31e journée la saison passée pour voir l’OL gagner en prenant un but. Depuis, chaque victoire en Ligue 1 ou Ligue Europa l’a été en gardant le but de Lucas Perri, Rémy Descamps et Dominik Greif inviolé. Comme Paulo Fonseca n'a toujours pas connu du nul depuis le début de son aventure en Ligue 1, est-ce que ce sera la clé du succès ce dimanche ?

    à lire également
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : Hateboer avant tout concurrent de Maitland-Niles

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Quand l’OL ne prend pas de but, la victoire est là 13:30
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : Hateboer avant tout concurrent de Maitland-Niles 12:40
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : des victoires pour Tarciane et Micah 11:50
    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg : Rosenior s’attend à affronter "une équipe exceptionnelle" 11:00
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - Strasbourg : un onze sans surprise ou sans pointe ? 09:30
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto quitte les Bleues et retrouve déjà l'OL Lyonnes 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL : un choc à bien gérer avant les grands déplacements 08:00
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL Académie : Molebe et Lurika offrent le derby des réserves 07:30
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg : premier groupe pour Hateboer, Ghezzal de retour 25/10/25
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    OL - Eagle Football : Textor a choisi les remplaçants d’Affolter et Mallon 25/10/25
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Strasbourg sans Emegha contre l’OL, incertitude pour Sarr 25/10/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve pour OL - ASSE 25/10/25
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Avant de se rendre au Parc OL, Strasbourg voyage bien cette saison 25/10/25
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie) 25/10/25
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso fait son entrée dans le top 10 européen de l’OL 25/10/25
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg, Lens - OM… une journée qui compte en haut de la Ligue 1 25/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut