Actualités
Hans Hateboer, défenseur de l'OL
Hans Hateboer, défenseur de l’OL (@OL)

OL : Hateboer avant tout concurrent de Maitland-Niles

  • par David Hernandez
  • 3 Commentaires

    • Jugé apte à jouer contre Strasbourg ce dimanche, Hans Hateboer évoluera avant tout dans un rôle de latéral droit. Le Néerlandais doit apporter de la concurrence à Ainsley Maitland-Niles, malgré sa polyvalence.

    Les supporters de l’OL vont-ils pouvoir vivre les premières minutes lyonnaises d’Hans Hateboer ce dimanche (20h45) face à Strasbourg ? Non qualifié pour la Ligue Europa, le Néerlandais va devoir se limiter à la Ligue 1 pour rassurer tout son monde. Arrivé entre Rhône et Saône samedi dernier, Hateboer devrait logiquement connaitre son premier groupe pour cette rencontre de la 9e journée. Sera-t-il pour autant titulaire ? Difficile de le savoir, d’autant plus qu’il n’a joué que 21 minutes depuis le 13 avril dernier avec Rennes. En faisant sortir Ainsley Maitland-Niles dès la 70e minute contre le FC Bâle, Paulo Fonseca a certainement livré un indice sur ce point.

    "En ce moment, il aidera surtout à droite"

    L’Anglais devrait enchaîner une nouvelle titularisation, sa neuvième de la saison en championnat. Pour le futur, il sera mis en concurrence avec Hateboer et devra élever un niveau de jeu qui laisse à désirer ces dernières semaines. Interrogé sur la forme de sa nouvelle recrue, Fonseca a confirmé que Hans Hateboer a avant tout rejoint les rangs de l’OL pour apporter de la concurrence à Maitland-Niles. "Il est prêt à jouer, et je pense qu’il peut aider l’équipe dans cette période avec beaucoup de matches, comme arrière droit ou comme défenseur central, mais en ce moment, ce sera surtout à droite."

    Le message est passé pour les deux joueurs, qui vont se tirer la bourre. Et cela a souvent été positif pour voir le meilleur d’Ainsley Maitland-Niles.

    à lire également
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Quand l’OL ne prend pas de but, la victoire est là
    3 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 26 Oct 25 à 13 h 31

      Le message est clair et sans ambiguité , il est pris pour concurrencer AMN, qui n'a plus personne depuis le départ de Kumbedi , et qui se la joue tranquille , trop tranquille , depuis ( ce péno pourri qu'il nous tire , le lensois hier c'était autre chose ! ) .
      il va falloir qu'il se sorte un peu les doigts il n'avait plus l'habitude , et fonseca a bien remarqué son dilettantisme qui nous a couté cher dernièrement .

      Signaler
    2. Toitoi
      Toitoi - dim 26 Oct 25 à 13 h 48

      Factuellement, dans sa carrière :

      Matchs en tant que | Nombre de matchs | Buts { Passes dé
      Milieu droit | 204 | 12 | 19
      Arrière droit | 126 | 5 | 13
      Défenseur central | 57 | 1 | 2
      Ailier droit | 1 | - | -
      Milieu gauche | 1 | - | -
      Arrière gauche | 1 | - | -

      Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - dim 26 Oct 25 à 13 h 54

      dépannage en DC pendant la CAN , et aiguillon pour AMN d'ici la .

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Quand l’OL ne prend pas de but, la victoire est là 13:30
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : Hateboer avant tout concurrent de Maitland-Niles 12:40
    Tarciane, internationale avec le Brésil et nouvelle joueuse de l'OL
    OL Lyonnes : des victoires pour Tarciane et Micah 11:50
    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg : Rosenior s’attend à affronter "une équipe exceptionnelle" 11:00
    Abner lors d'OL - Strasbourg
    OL - Strasbourg : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - Strasbourg : un onze sans surprise ou sans pointe ? 09:30
    Marie-Antoinette Katoto avec la France
    Katoto quitte les Bleues et retrouve déjà l'OL Lyonnes 08:45
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL : un choc à bien gérer avant les grands déplacements 08:00
    De Carvalho, Molebe et Merah lors d'OL - Angers
    OL Académie : Molebe et Lurika offrent le derby des réserves 07:30
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Strasbourg : premier groupe pour Hateboer, Ghezzal de retour 25/10/25
    John Textor, propriétaire de l'OL et patron d'Eagle Football
    OL - Eagle Football : Textor a choisi les remplaçants d’Affolter et Mallon 25/10/25
    Mamadou Sarr, ancien défenseur de l'OL, a signé avec Strasbourg
    Strasbourg sans Emegha contre l’OL, incertitude pour Sarr 25/10/25
    Paulo Fonseca en discussions avec Enzo Molebe lors de Hambourg - OL
    Molebe et Gomes Rodriguez avec la réserve pour OL - ASSE 25/10/25
    Diego Moreira buteur avec Strasbourg
    Avant de se rendre au Parc OL, Strasbourg voyage bien cette saison 25/10/25
    Tarciane, défenseuse du Brésil aux JO 2024
    OL Lyonnes : périple européen pour Tarciane (Brésil) et Micah (Australie) 25/10/25
    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso fait son entrée dans le top 10 européen de l’OL 25/10/25
    Clinton Mata (OL) face à Emegha (Strasbourg)
    OL - Strasbourg, Lens - OM… une journée qui compte en haut de la Ligue 1 25/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut