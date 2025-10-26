OL : Hateboer avant tout concurrent de Maitland-Niles

Jugé apte à jouer contre Strasbourg ce dimanche, Hans Hateboer évoluera avant tout dans un rôle de latéral droit. Le Néerlandais doit apporter de la concurrence à Ainsley Maitland-Niles, malgré sa polyvalence.

Les supporters de l’OL vont-ils pouvoir vivre les premières minutes lyonnaises d’Hans Hateboer ce dimanche (20h45) face à Strasbourg ? Non qualifié pour la Ligue Europa, le Néerlandais va devoir se limiter à la Ligue 1 pour rassurer tout son monde. Arrivé entre Rhône et Saône samedi dernier, Hateboer devrait logiquement connaitre son premier groupe pour cette rencontre de la 9e journée. Sera-t-il pour autant titulaire ? Difficile de le savoir, d’autant plus qu’il n’a joué que 21 minutes depuis le 13 avril dernier avec Rennes. En faisant sortir Ainsley Maitland-Niles dès la 70e minute contre le FC Bâle, Paulo Fonseca a certainement livré un indice sur ce point.

"En ce moment, il aidera surtout à droite"

L’Anglais devrait enchaîner une nouvelle titularisation, sa neuvième de la saison en championnat. Pour le futur, il sera mis en concurrence avec Hateboer et devra élever un niveau de jeu qui laisse à désirer ces dernières semaines. Interrogé sur la forme de sa nouvelle recrue, Fonseca a confirmé que Hans Hateboer a avant tout rejoint les rangs de l’OL pour apporter de la concurrence à Maitland-Niles. "Il est prêt à jouer, et je pense qu’il peut aider l’équipe dans cette période avec beaucoup de matches, comme arrière droit ou comme défenseur central, mais en ce moment, ce sera surtout à droite."

Le message est passé pour les deux joueurs, qui vont se tirer la bourre. Et cela a souvent été positif pour voir le meilleur d’Ainsley Maitland-Niles.