OL - Ligue Europa : Hateboer devra patienter jusqu’à janvier

Nouvelle recrue de l’OL en qualité de joker, Hans Hateboer ne pourra pas profiter du nouveau système de la Ligue Europa. Rachid Ghezzal occupant déjà ce rôle de remplaçant temporaire, le Néerlandais va devoir patienter jusqu’à la fin de la phase de poule pour faire ses débuts européens.
Avant Nice - OL, Paulo Fonseca avait concédé que l’OL avait besoin d’un renfort défensif. Ce n’est pas la prestation de ses joueurs qui ont dû lui faire changer d’avis. Dans le sud de la France, la formation rhodanienne a pris l’eau, que ce soit individuellement (Kluivert) ou collectivement. Avec cinq buts encaissés en deux matchs, l’OL a mis de côté la solidité défensive qui faisait sa force en début de saison. L’arrivée de Hans Hateboer peut-elle ramener un peu de stabilité ? Avec seulement 21 minutes disputées depuis avril dernier, le Néerlandais est loin d’avoir le rythme d’un joueur prêt à rendre de fiers services. Mais son expérience ne sera pas de trop en Ligue 1.
Un seul changement possible
Car oui, pour le moment, Hateboer va devoir se limiter au championnat de France pour prendre ses marques dans la formation lyonnaise. Avec la nouvelle règle mise en place par l’UEFA, l’ancien de l’Atalanta aurait pu profiter d’une longue blessure pour faire son apparition dans le groupe de l’OL. Ce fut ce qui est arrivé à Rachid Ghezzal. Avant le premier déplacement à Utrecht, le club avait pu inscrire l’Algérien à la place d’Ernest Nuamah, pas espéré avant janvier. Seulement, cette nouvelle règle ne peut être appliquée qu’une fois. Hans Hateboer va donc devoir patienter pour jouer la Ligue Europa. Ce ne sera pas avant les barrages ou les huitièmes de finale. Il faut pour cela que l’OL termine entre la 1re et la 24e place de la phase de ligue.
