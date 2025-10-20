Actualités
Hans Hateboer, défenseur de l'OL
Hans Hateboer, défenseur de l’OL (@OL)

OL - Ligue Europa : Hateboer devra patienter jusqu’à janvier

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Nouvelle recrue de l’OL en qualité de joker, Hans Hateboer ne pourra pas profiter du nouveau système de la Ligue Europa. Rachid Ghezzal occupant déjà ce rôle de remplaçant temporaire, le Néerlandais va devoir patienter jusqu’à la fin de la phase de poule pour faire ses débuts européens.

    Avant Nice - OL, Paulo Fonseca avait concédé que l’OL avait besoin d’un renfort défensif. Ce n’est pas la prestation de ses joueurs qui ont dû lui faire changer d’avis. Dans le sud de la France, la formation rhodanienne a pris l’eau, que ce soit individuellement (Kluivert) ou collectivement. Avec cinq buts encaissés en deux matchs, l’OL a mis de côté la solidité défensive qui faisait sa force en début de saison. L’arrivée de Hans Hateboer peut-elle ramener un peu de stabilité ? Avec seulement 21 minutes disputées depuis avril dernier, le Néerlandais est loin d’avoir le rythme d’un joueur prêt à rendre de fiers services. Mais son expérience ne sera pas de trop en Ligue 1.

    Un seul changement possible

    Car oui, pour le moment, Hateboer va devoir se limiter au championnat de France pour prendre ses marques dans la formation lyonnaise. Avec la nouvelle règle mise en place par l’UEFA, l’ancien de l’Atalanta aurait pu profiter d’une longue blessure pour faire son apparition dans le groupe de l’OL. Ce fut ce qui est arrivé à Rachid Ghezzal. Avant le premier déplacement à Utrecht, le club avait pu inscrire l’Algérien à la place d’Ernest Nuamah, pas espéré avant janvier. Seulement, cette nouvelle règle ne peut être appliquée qu’une fois. Hans Hateboer va donc devoir patienter pour jouer la Ligue Europa. Ce ne sera pas avant les barrages ou les huitièmes de finale. Il faut pour cela que l’OL termine entre la 1re et la 24e place de la phase de ligue.

    à lire également
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : débuts réussis pour les Bleuettes de l’OL Lyonnes
    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 20 Oct 25 à 16 h 40

      Oh mince trop dommage

      Signaler
    2. Olympien First
      Olympien First - lun 20 Oct 25 à 16 h 58

      Hors-sujet, mais comme il n'y a pas un article pour saluer l'excellent début de saison de Pierre Sage avec Lens, qui vient après son excellent début de carrière "pro" en tant que coacha avec l'OL, je mets ce lien vers l'article de L’Équipe qui lui ne manque pas de rendre hommage à notre ex.

      https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Au-contact-de-luis-enrique-et-carlo-ancelotti-pierre-sage-realise-l-un-des-meilleurs-debuts-en-ligue-1-au-xxie-siecle/1603150

      Certains y verront une allusion aux difficultés rencontrées par notre nouveau gourou, et il n'auront pas tort, même si je concède pas mal de qualités à ce dernier. Mais pour ce qui est de la gestion d'un effectif, force est de constater que Sage fait jusque là un parcours incroyable et que peu envisageaient.

      Évidemment, il est bien plus clinquant d'arriver avec un nom qui sonne et en disposant d'un bon agent médiatique. Mais ça en dit surtout très long sur l'une des pires décisions de Textor, avec ce licenciement non motivé. Heureusement encore que Fonseca n'est pas une quiche et qu'il peut encore nous conduire vers une place honorable, avec un budget tout de même conséquent malgré les restrictions endurées.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    La banderole représentant Aulas et Lacombe dans le 7e arrondissement de Lyon.
    Une affiche représentant Aulas et Lacombe crée la zizanie à Lyon 17:10
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL - Ligue Europa : Hateboer devra patienter jusqu’à janvier 16:20
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 : débuts réussis pour les Bleuettes de l’OL Lyonnes 15:33
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    Ligue 1 : avec son doublé, Sulc devient le meilleur buteur de l’OL 14:40
    Tyler Morton buteur lors de Lille - OL
    Fan de Xabi Alonso, Morton révèle une anecdote sur son mercato 13:48
    Ruben Kluivert lors d'OL - Metz
    La stat peu flatteuse de Ruben Kluivert avec l'OL en Ligue 1 11:50
    La joie des joueuses de l'OL Lyonnes contre St Pölten
    OL Lyonnes : le programme des internationales lyonnaises 11:00
    Melvin Bard, buteur lors de Nice - OL
    Nice - OL (3-2) : Bard perpétue la tradition des anciens buteurs 10:15
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Anciens OL : que deviennent les hommes forts de Rémi Garde ? 09:54
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    Pour la première fois, l'OL a cédé avant son adversaire 09:30
    TKYDG du 31 mars
    OL - Médias : TKYDG de retour ce lundi (19h) 08:45
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    A Nice, l’OL n’a pas eu cette attitude de mort de faim 08:00
    Paul Akouokou, milieu de l'OL
    Prêté par l’OL, Akouokou craque à Saragosse 07:30
    Michele Kang, présidente de l'OL contre Metz
    Michele Kang, la méthode d’une pionnière 06:03
    Nice - OL, quand l'histoire se répète 19/10/25
    Malick Fofana lors d'OL - Lens
    L'OL reste dans le top 5 de Ligue 1, mais perd une place 19/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes, véritable rouleau compresseur offensif 19/10/25
    Justin Bengui avec l'équipe de France U20
    OL : prêté à Molenbeek, Justin Bengui termine 4e du Mondial U20 avec la France 19/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut