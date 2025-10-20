Une affiche représentant Aulas et Lacombe crée la zizanie à Lyon

Une affiche géante représentant Jean-Michel Aulas et Bernard Lacombe a fait son apparition sur des échafaudages quai Claude-Bernard à Lyon (7e). Cela a déclenché la colère des Écologistes en pleine campagne pour les municipales.

Les élections municipales ne sont que dans plusieurs mois, mais entre Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet, la bataille a déjà commencé. Le maire sortant et son principal rival ne se cachent plus pour s’envoyer des piques par médias interposés. Ce lundi, c’est avant tout une affiche géante qui a créé une prise de bec entre le parti écologique et celui de "Cœur Lyonnais". Dans la nuit de dimanche à lundi, une bâche géante a fait son apparition sur des échafaudages quai Claude-Bernard dans le septième arrondissement. On peut y voir les visages de Jean-Michel Aulas et de Bernard Lacombe avec une phrase lourde de sens, qu’elle soit footballistique ou politique. "A Lyon, seule la pelouse de Gerland est verte… Et on marche dessus !", peut-on lire à côté du Lion héraldique.

Le foot utilisé en politique ?

Dans un communiqué, les Écologistes Lyon ont dénoncé le caractère illégal de l’affichage, au regard du règlement local de publicité mais aussi du code électoral. Si en utilisant Gerland et les deux figures emblématiques de l’OL, les individus ayant réalisé ce tour de force ont voulu apporter une touche de foot, le message à l’attention des Écologistes est assez clair. La branche écolo de Lyon a annoncé, dans la foulée, la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques "afin de faire la lumière sur les conditions de financement, de production et d’installation de ce dispositif". De leur côté, Jean-Michel Aulas et son parti se défendent d’être à l’origine des faits, quand bien même l’affiche a été repostée sur les réseaux sociaux de "Cœur Lyonnais".