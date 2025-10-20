Samedi contre Nice, Paulo Fonseca a effectué cinq changements, une première depuis un mois et la venue d’Angers au Parc OL. Avec seulement 30 rotations en huit journées, le coach portugais est simplement battu par Eric Roy dans l’exercice.

Pour une fois, personne ne pourra lui reprocher de ne pas avoir utilisé toutes les options à sa disposition. Samedi, à Nice, Paulo Fonseca a fait l’usage de ses cinq changements entre la 68e et la 77e minute. Ont-ils été utilisés à bon escient ou assez rapidement ? Chacun se fera sa propre opinion sur le sujet. Mais le Portugais n’est pas resté les bras croisés à l’Allianz Riviera. Avec trois changements défensifs sur cinq, ce n’était clairement pas une stratégie pour revenir définitivement dans la partie, mais il semblerait que la confiance envers les jeunes offensifs comme Merah, Molebe et Gomes Rodriguez soit assez limitée.

Des changements avant tout dans le dernier quart d'heure

Il faudra certainement revoir la feuille de route car l’OL ne peut pas durer ainsi éternellement. La formation lyonnaise est déjà dans le creux de la vague, malheureusement, le match à Nice a montré qu’il existait un gap entre les titulaires et remplaçants habituels. Est-ce cette différence qui pousse Paulo Fonseca à se restreindre ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, l’OL est l’une des équipes qui fait le moins de changements dans ce début de saison. Avec les cinq de samedi, le coach portugais en est désormais à 30 rotations en cours de match. Seul Brest fait encore moins bien avec 29 changements.